МЗС Росії засудило рішення США віднести росіян-претендентів на візу до «бездомних національностей»

Прессекретарка Міністерства закордонних Росії Марія Захарова розкритикувала рішення Державного департаменту Сполучених Штатів віднести росіян, які хочуть отримати американську візу, до «бездомних національностей».

У своєму телеграмі Захарова висловила думку, що цим рішенням США «знищує власні ідеали свободи».

«Протягом багатьох років американські дипломати руйнували створену не ними систему консульських служб у Росії: зачиняли консульства, скорочували кількість консульського персоналу, експериментували з тим, наскільки наша симетрична реакція відрізняється від дзеркальної», – написала Захарова.

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Навесні 2021 року Росія внесла США та Чехію до переліку «недружніх» країн і заборонила їхнім дипломатичним представництвам наймати на роботу російських громадян.

Через це штат співробітників консульства США в Росії скоротився на понад 180 людей.

Згідно з роз’ясненням Державного департаменту США, росіяни, які хочуть отримати американську візу, віднесені Держдепартаментом США до «бездомних».

До цієї категорії належать громадяни країн, де Сполучені Штати не мають консульського представництва, або ж політична чи безпекова ситуація в країні є нестабільною та невизначеною, через що консульський персонал не уповноважений обробляти запити на візи.