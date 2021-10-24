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МЗС Росії засудило рішення США віднести росіян-претендентів на візу до «бездомних національностей»

Марія Захарова висловила думку, що цим рішенням США «знищує власні ідеали свободи»

Прессекретарка Міністерства закордонних Росії Марія Захарова розкритикувала рішення Державного департаменту Сполучених Штатів віднести росіян, які хочуть отримати американську візу, до «бездомних національностей».

У своєму телеграмі Захарова висловила думку, що цим рішенням США «знищує власні ідеали свободи».

«Протягом багатьох років американські дипломати руйнували створену не ними систему консульських служб у Росії: зачиняли консульства, скорочували кількість консульського персоналу, експериментували з тим, наскільки наша симетрична реакція відрізняється від дзеркальної», – написала Захарова.

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Навесні 2021 року Росія внесла США та Чехію до переліку «недружніх» країн і заборонила їхнім дипломатичним представництвам наймати на роботу російських громадян.

Через це штат співробітників консульства США в Росії скоротився на понад 180 людей.

Згідно з роз’ясненням Державного департаменту США, росіяни, які хочуть отримати американську візу, віднесені Держдепартаментом США до «бездомних».

До цієї категорії належать громадяни країн, де Сполучені Штати не мають консульського представництва, або ж політична чи безпекова ситуація в країні є нестабільною та невизначеною, через що консульський персонал не уповноважений обробляти запити на візи.

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