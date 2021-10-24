У МЗС України відповіли на заяву Москви про «провокацію» через плани відкрити пункти зв’язку поряд з окупованим Кримом

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що Росія не зможе завадити мешканцям окупованих територій Криму та Донбасу комунікувати з українською владою. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Так само як і не змогли радянські окупаційні війська завадити контактам німців зі Східного і Західного Берліна. Політика залізної завіси не спрацює. Деградація ситуації на тимчасово окупованих територіях вимагає інноваційних рішень України. Поліпшення життя українців по обидві сторони лінії розмежування, надання їм якісних державних послуг і зміцнення їхнього зв’язку із рештою Української держави залишається безумовним пріоритетом для президента Володимира Зеленського», – зазначив представник МЗС.

Він наголосив, що Росії як державі-окупанту слід дотримувати міжнародних зобов’язань та домовленостей: «забезпечувати базові потреби населення на підткотрольних їй територіях, включно із адекватним захистом від коронавірусної хвороби COVID-19, розблокувати роботу КПВВ, припинити саботаж діяльності Тристоронньої контактної групи, ґарантувати безпечний і надійний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території, забезпечити міжнародним організаціям, включно з МКЧХ, повний і безумовний допуск до всіх утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб».

22 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на адмінкордоні Криму з материковою Україною і лінії розмежування з ОРДЛО створять центри комунікації з президентом Володимиром Зеленським та органами влади. Він уточнив, що центри будуть відкриті в КПВВ, рішення про їх створення ухвалили на засіданні РНБО.

Спікер МЗС Росії Марія Захарова назвала таке рішення української влади «провокацією» та «черговим цирковим номером».