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Зеленський скликає РНБО на 22 жовтня

Засідання почнеться о 16:30 в будівлі Офісу президента в Києві

Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки й оборони на 22 жовтня, повідомила пресслужба РНБО.

Засідання почнеться о 16:30 в будівлі Офісу президента в Києві. Про теми засідання не повідомляють.

Попереднє засідання РНБО відбулося 15 жовтня. На ньому затвердили План оборони України, а також запровадили санкції проти російської мережі магазинів MERE.

Крім того, санкції були запроваджені проти ще 237 осіб за участь в організації та проведенні виборів до російської Державної думи в окупованому Криму та в окремих районах Донецької та Луганської областей.

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