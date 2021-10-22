Зеленський скликає РНБО на 22 жовтня

Президент України Володимир Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки й оборони на 22 жовтня, повідомила пресслужба РНБО.

Засідання почнеться о 16:30 в будівлі Офісу президента в Києві. Про теми засідання не повідомляють.

Попереднє засідання РНБО відбулося 15 жовтня. На ньому затвердили План оборони України, а також запровадили санкції проти російської мережі магазинів MERE.

Крім того, санкції були запроваджені проти ще 237 осіб за участь в організації та проведенні виборів до російської Державної думи в окупованому Криму та в окремих районах Донецької та Луганської областей.