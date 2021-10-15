РНБО затвердила План оборони України

Під час засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) 15 жовтня вперше в історії затвердили План оборони України. Про це на брифінгу за підсумками засідання повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами високопосадовця, над документом працювали два роки.

«Цей документ дає чіткі відповіді на ті виклики, які стоять перед Україною», – розповів секретар РНБО. Деталей документа він не оголосив.

Рада національної безпеки й оборони на своїх засіданнях регулярно запроваджує санкції, зокрема, проти народних депутатів, проросійських видань, антиукраїнських блогерів, контрабандистів. Нещодавно РНБО запровадила перші санкції за причетність до російських «виборів» на окупованих територіях.