У США помер російський мільярдер, який зажадав прибрати його зі списку осіб, наближених до Путіна

Російський учений-фізик і бізнесмен Валентин Гапонцев помер у США на 83 році життя. Його статки журнал Forbes оцінював у 2,8 мільярда доларів.

Гапонцев займався виробництвом і продажем промислових лазерів. Заснована ним IPG Photonics – один з найбільших виробників промислових лазерів в світі, її ринкова капіталізація становить 8,9 мільярда доларів.

У січні 2018 року Гапонцев, у якого на той час було вже і американське громадянство, потрапив в доповідь Міністерства фінансів США про осіб, наближених до Путіна. Після потрапляння в список заснована ним компанія подешевшала на три мільярди доларів, а сам він втратив майже половину з трьох мільярдів своїх статків.

У грудні того ж року бізнесмен зажадав через суд видалити його зі списку. Його захист наполягав, що його не можна називати олігархом, і що більша частина його бізнесу ніколи не була пов’язана з Росією. Він залишається єдиним росіянином, який зміг домогтися видалення зі списку.

Через пів року позов був відкликаний, а бізнесмен уклав з Мінфіном мирову угоду. За повідомленнями Forbes, в останні роки він боровся з онкологічним захворюванням.