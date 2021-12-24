Пентагон поділиться з Україною оперативними даними розвідки – New York Times

Міністерство оборони США працює над планом надання Україні розвідувальних даних, які допоможуть швидше реагувати на ймовірне російське вторгнення. Про це пише The New York Times із посиланням на високопоставлені джерела. За їхніми словами, якщо план буде схвалено президентом Джо Байденом, це може викликати обурення у Росії.

Невелика група співробітників Пентагону нещодавно приїздила в Україну, щоб оцінити потреби країни в протиповітряній обороні, сказав речник відомства Джон Кірбі. США вже постачають Україні протитанкові керовані ракети Javelin.

Але, як зазначає New York Times, пропозиція Пентагону про надання оперативної розвідувальної інформації потенційно більш значуща. Інформація включатиме зображення, що показують рух російських військ і дозволяють визначити, чи збираються вони перетнути кордон.

У статті наголошується, що адміністрація Байдена усвідомлює, наскільки важливою є обізнаність у реальному часі для уряду України. Американські спецслужби вже надають Києву доступ до більшої кількості матеріалів, ніж до нарощування російських сил, повідомив один зі співрозмовників.

Раніше цього тижня The New York Times писала про те, що влада США та Велика Британія «непомітно» надіслала в Україну експертів, які мають допомогти Києву запобігти потенційним кібератакам з боку Росії.

США та країни Заходу припускають, що Росія готує напад на Україну. За даними американської розвідки, поблизу кордонів з Україною перебувають близько 100 тисяч російських військовослужбовців.

Російська сторона відкидає повідомлення про ймовірне вторгнення військ на територію України. За словами президента Росії Володимира Путіна, Москва займає оборонну позицію, побоюючись, що Київ надто зближується з НАТО.

На початку грудня відбулися онлайн-переговори Володимира Путіна та Джо Байдена, під час яких Байден попередив російського президента про санкції проти Москви в разі початку воєнних дій. Путін у відповідь заявив про неприйнятність розширення НАТО на схід. Керівництво НАТО вказало, що Росія не має права вето на приєднання нових країн до Північноатлантичного альянсу.