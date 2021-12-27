Генерал Кривонос назвав переваги української армії у випадку повномасштабного вторгнення РФ

Колишній заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ, генерал Сергій Кривонос у коментарі проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» виділив три пункти, які будуть на боці української армії, в разі повномасштабного вторгнення Росії.



«Нашими сильними сторонами може бути знання території, на якій ми воюємо, те, що ми захищаємо свою територію – це моральна (перевага – ред.) і плюс злагодженість підрозділів та підготовленість їх до дій на цій місцевості. Принцип номер один, який ми маємо чітко зрозуміти за той час, який у нас є: не жаліти солдата на полігоні, але берегти в бою. Оце завдання командира. І чим більше поту на полігоні, тим менше крові на полі бою», – зазначив Кривонос.



Також генерал наголосив на необхідності проведення військових навчань на тих напрямках, які розглядаються як найбільш загрозливі у разі ескалації бойових дій.

«Якщо буде активізація бойових дій і наступи будуть на інших напрямках, то це не буде фронтальна війна. Це буде війна мобільна і на певних напрямках. Тому, завдання – готувати підрозділи і особовий склад, в тому числі, і до дій в мобільних невеликих підрозділах і дій самосійних. От, якраз спроможність цих з’єднань діяти самостійно, активно, агресивно, наносячи удари і відходячи за принципом «кусай і відійди», оце, мабуть, найкраща буде тактика, якщо росіяни будуть переважати нас в кількості і якості своєї техніки», – додав Сергій Кривонос.

Вашингтон, його союзники по НАТО і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить останніми тижнями, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва категорично заперечує, що вона готує нове вторгнення в Україну.



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