Сенат США голосуватиме щодо санкцій проти «Північного потоку-2»

Сенат США 13 січня голосуватиме щодо законопроєкту, запропонованого сенатором-республіканцем Тедом Крузом, щодо запровадження санкцій проти газопроводу «Північний потік-2».

Минулого місяця Круз уклав угоду з демократами: в обмін на внесення законопроєкту до порядку денного він відмовився від своєї тактики обструкції, через яку в Сенаті були заблоковані призначення десятків запропонованих президентом Джо Байденом кандидатур на високі посади у Держдепартаменті.

Не очікується, що законопроєкт Круза, для ухвалення якого потрібно 60 голосів, згідно з умовами угоди з демократами, отримає достатню підтримку.

Сенатор заявив, що санкції необхідні негайно, щоб зупинити проєкт. Його документ передбачає запровадження обмежень щодо газопроводу протягом 15 днів після його ухвалення і дозволяє Конгресу США проголосувати за відновлення санкцій, якщо президент зупинить їх.

Підводний трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів, контрольований російською державною газовою компанією «Газпром», був завершений у вересні після років суперечок, але досі не отримав схвалення регуляторних органів Німеччини.

Трубопровід у Балтійському морі має подвоїти поставки російського газу до Німеччини, що, за словами найбільшої економіки ЄС, необхідно для того, щоб допомогти їй відмовитися від вугілля і ядерної енергетики.

Але критики стверджують, що «Північний потік-2» посилить залежність ЄС від Росії і дозволить Москві перенаправляти експорт газу в обхід України, позбавляючи країну транзитних виплат у мільярди доларів на рік.

Сенатор-демократ Роберт Менендес 12 січня оприлюднив законопроєкт про запровадження жорстких санкцій проти російських урядових і військових чиновників і ключових банківських установ, якщо Москва «загострить ворожі дії в Україні або проти неї», йдеться в заяві Менендеса.

Круз заявив, що його законопроєкт передбачає запровадження санкцій незалежно від того, чи вторгнеться Росія в Україну.