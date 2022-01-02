«Північний потік-2»: Україна «активно надає інформацію» США для розширення санкцій

Україна «активно надає інформацію» США для розширення санкцій проти «Північного потоку-2», повідомила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Насправді санкції по «Північному потоку» накладені на всі компанії і всі судна російські, які займаються цим проєктом. Санкції є чинними, дійсними. Більше того, кожні три місяці переглядається перелік. Ми, до речі, надаємо активно інформацію нашим колегам у США для того, щоб ці санкції розширювати», – заявила посол.

«Те, про що у нас говорять, коли кажуть, що ми не зовсім воюємо за додаткові санкції. Це санкції, які були накладені Конгресом на компанію Nord Stream 2 AG, її керівника. Російська компанія, яка зареєстрована у Швейцарії, щодо якої було застосовано так званий вейвер, тобто накладено санкції, але вони тимчасово зняті. І це той вейвер, про який ми чули під час спільної заяви тоді ще канцлерки Німеччини Меркель, президента Байдена. Якраз Німеччина дуже просила саме такий вейвер на цю компанію, в якій є також європейські партнери у росіян», – додала вона.

За словами Маркарової, українська строна продовжує вести «дуже активну» роботу з колегами як в Білому домі, так і в Державному департаменті, в Конгресі «про те, що, з нашої точки зору, на цю компанію також повинні бути накладені санкції».

«Nord Stream 2 не є сертифікованим і не запущений роботу. Ми вважаємо, що це – зброя, зброя не тільки проти України, а й проти Європи. І ми вважаємо, що він не повинен бути запущений, поки Росія не припинить агресію. Більше того, ми чуємо від США на офіційному рівні такий саме меседж. США поділяють нашу точку зору, що це – геополітичний інструмент тиску», – наголосила посол.

Нещодавно оператор суперечливого трубопроводу «Північний потік-2» з Росії до Німеччини заявив, що заповнив новий трубопровід газом і готовий почати поставки.

Газопровід вже добудований, але ще не сертифікований – цей процес може тривати до другої половини 2022 року.

Попередній уряд Німеччини виступав за реалізацію проєкту. Члени нового кабінету Олафа Шольца висловлюються критичніше – так, голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що на даний момент «Північний потік-2» не може бути сертифікований з юридичних причин, а міністр економіки Роберт Хабек назвав спорудження газопроводу «геополітичною помилкою». Офіційно, однак, новий уряд Німеччини не виступив за закриття проєкту.