10 років за ґратами: в СБУ повідомили про заочні вироки двом бойовикам угруповань «ДНР» та «ЛНР»

У Службі безпеки України повідомили, що двох бойовиків незаконних збройних формувань «Л/ДНР» заочно засуджено до 10 років позбавлення волі.

«Бойовики протягом чотирьох років воювали проти України. Слідчі спецслужби встановили, що у 2014 році двоє громадян України приєдналися до лав терористичних організацій. Вони чинили збройний супротив силам АТО/ООС та обстрілювали позиції українських військових. Також задокументовано, що бойовики брали участь у боях в районі Донецької та Луганської областей. Суд визнав обох бойовиків винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирок набув законної сили», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, підозрюваних оголошено у розшук.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».