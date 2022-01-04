Учасницю «ДНР» заочно засудили до 12 років ув’язнення – СБУ

Суд у Чернівцях засудив до позбавлення волі учасницю незаконного збройного угруповання «ДНР», повідомляє Служба безпеки України.

Правоохоронці не розголошують ім’я засудженої, її позивний – «Корса». За даними медіа, цим позивним користується учасниця «ДНР» Ольга Качура.

«За даними слідства, уродженка Донецька з позивним «Корса» у 2014 році приєдналася до незаконного збройного формування «3-я окрема мотострілецька бригада «Беркут», створеного на основі так званої «групи Безлера». З того часу колишня співробітниця органів МВС України бере активну участь у терористичній діяльності», – йдеться в повідомленні СБУ.

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У відомстві зазначають, що «Корса», очолюючи артилерійський дивізіон угруповання, керувала обстрілами позицій Збройних сил України та українських добровольців із реактивних систем залпового вогню «Град», «що призвело до масової загибелі людей».

Шевченківський суд Чернівців визнав її винною в участі в терористичній організації та засудив до 12 років позбавлення волі. За даними Служби безпеки, вона перебуває на окупованій частині Донецької області, її оголосили в розшук.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.