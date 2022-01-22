Зеленський запровадив санкції проти російських громадян та компаній. У списку – Юрій Чайка та Артемій Лебедєв

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 52 громадян Росії та 24 російських компаній. Указ опублікований на сайті президента.

Під санкції потрапили російські судді, підконтрольні Кремлю кримські чиновники, повпред президента Росії в Північно-Кавказькому федеральному окрузі, колишній генпрокурор Юрій Чайка та дизайнер Артемій Лебедєв, проаналізував телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Серед компаній – «Ленморниипроект», «Ленпромтранспроект» і «Согаз».

Санкції запроваджені на п'ять років і передбачають блокування активів та зупинення операцій із виведення капіталу з України. У юросіб також відкликають ліцензії.

У 2017 році СБУ заборонила Артемію Лебедєву в'їзд в Україну через поїздки до Криму та на непідконтрольну Києву територію Донбасу.

Як пишуть російські ЗМІ, зокрема, Лебедєв іронічно відреагував на українські санкції – написав в телеграмі, що тепер може «спати спокійно».