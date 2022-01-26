Туреччина запропонувала проводити засідання ТКГ у Стамбулі

Туреччина запропонувала Стамбул як потенційне місце для проведення зустрічей Тристоронньої контактної групи зі врегулювання на Донбасі, повідомив після першого в цьому році засідання ТКГ спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні і в ТКГ посол Мікко Кіннунен.

«Висловлюю свою вдячність Туреччині. Я поінформував учасників дискусій про можливість повернутися до особистих зустрічей. Я переконаний, що особисті зустрічі підвищать якість і конфіденційність наших дискусій», – сказав Кіннунен.

Водночас Сергій Гармаш, представник окремих районів Донецької області в українській делегації Тристоронньої контактної групи заявив, що від пропозиції Туреччини відмовилися представники підтримуваних Москвою угруповань і самої Росії.

«Обговорюючи Стамбул як можливу локацію для зустрічей в офлайні, «міністр» «ЛНР» Дейнего зажадав від Турецької республіки «офіційних документів із гарантіями безпеки» і, по суті, визнання Туреччиною паспортів «ДНР» – «ЛНР», оскільки не у всіх учасників їхніх «делегацій» є українські чи навіть російські паспорти. Щоправда, у свою чергу, представник Росії, не чекаючи турецьких гарантій, заявив, що росіянам «Стамбул логістично не зручний...», вони «надають перевагу Мінську», або навіть «містам РФ або України, наприклад, Москва, Донецьк або Луганськ»... Загалом, питання з локацією, як і з можливістю зустрічей офлайн залишається відкритим», – написав Гармаш у фейсбуці.

За його словами, сьогоднішнє засідання ТКГ було одним із найспокійніших і, «напевно, найкоротшим – лише три години».

«Але конструктивний тон не означає позитивного результату – ні про що серйозне не домовилися. Питання і полонених, і відкриття КПВВ, і дотримання режиму тиші залишаються підвішеними Москвою в невизначеності», – написав він.

В ОБСЄ заявили: при тому, що під час останньої зустрічі 22 грудня учасники засідання висловили рішучість повністю дотримуватися угоди про припинення вогню на Донбасі від 22 липня 2020 року, і кількість порушень зменшилася більш ніж на 70% порівняно з минулим місяцем, проте зобов’язання не виконане достатньою мірою.

Через карантинні обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19, засідання ТКГ і підгруп у рамках Мінського переговорного процесу від 2020 року відбуваються в режимі відеоконференцій.

Навесні 2021 року віцепрем’єр-міністр Олексій Резніков заявив, що після завершення карантину українська делегація не відвідуватиме Мінськ для безпосередніх переговорів ТКГ, адже, за його словами, Білорусь наразі перебуває під впливом Росії, і потрібно буде шукати нову країну для переговорів.