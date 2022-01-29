Міноборони України спростовує дані, що Росія доправила до кордонів запаси крові

Міністерство оборони України спростовує інформацію про те, нібито Росія доправила до кордонів України запаси крові.

Цього тижня агентство Рейтер з посиланням на трьох неназваних американських чиновників повідомило, що Москва перемістила до українських кордонів запаси крові й інших медичних матеріалів, які дозволять військовим медикам лікувати поранених. Ці дані, написала агенція, є ще одним ключовим показником військової готовності Москви до вторгнення в Україну.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Такі «новини» є елементом інформаційно-психологічної війни. Мета такої інформації поширити паніку і страх в нашому суспільстві», – написала на своїй сторінці в Фейсбуці заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.