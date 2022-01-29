Росія: військові заявляють про завершення перевірки боєготовності на західному напрямку

Підрозділи і авіація Західного військового округу Росії, що розташований біля українських кордонів, завершили планову перевірку боєготовності і повертаються до місць дислокації.

Про це повідомляє російська агенція Інтерфакс з посиланням на пресслужбу округу.

Західний і Південний військові округи Росії на тлі повідомлень США і країн Заходу, що Москва готує напад на Україну, почали перевірку боєготовності 25 січня

«Всі завдання, які стоять перед військами в рамках перевірки боєготовності, виконані повністю. У нас тривають планові заходи бойової підготовки на полігонах. Попереду цілий комплекс заходів, включаючи двосторонні тактичні навчання із залученням авіації та систем ППО», – цитує Інтерфакс слова командувача військами Західного військового округу Олександра Журавльова.

Він додав, що авіація округу повернулася на аеродроми постійного базування.

Керівництво США, Євросоюзу та інших країн Заходу повідомляють про підготовку ймовірного вторгнення Росії в Україну з осені 2021 року через високу концентрацію російських військ біля кордонів. Російська влада заперечує можливість вторгнення і заявляє, що переміщення військових усередині країни – це «суверенне право» Росії.