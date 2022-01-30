До Києва прибула міністерка оборони Канади

До України із дводенним візитом прибула міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд, повідомило українське Міноборони.

В аеропорту делегацію зустрічав заступник міністра оборони України Олександр Поліщук.

Під час візиту Ананд має, зокрема, провести зустрічі із міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Раніше цього тижня уряд Канади ухвалив рішення про виділення 340 мільйонів доларів на підтримку України і на продовження операції UNIFIER ще на три роки – до кінця березня 2025, а також збільшення кількості особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб.

За даними Міноборони України, з 2015 року канадські війська провели понад 600 курсів, навчаючи майже 33 тисяч українських військовослужбовців і представників сектору безпеки низці тактичних і передових військових навичок.