Бойовики обстріляли КПВВ «Гнутове» на Донеччині – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики минулої доби на Донбасі здійснили чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомив вранці 3 лютого пресцентр операції Об’єднаних сил.

Зокрема, підтримувані Росією сили здійснили обстріл контрольного пункту в’їзду-виїзду «Гнутове», що на Донеччині.

«Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ-17», – йдеться в повідомленні. Військові не уточнюють, чи постраждав хтось внаслідок цього обстрілу, чи були руйнування.

Крім цього, за даними пресцентру ООС, у напрямку Талаківки бойовики вели вогонь із ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, неподалік Пісків здійснили обстріл позицій українських військових із ручних протитанкових гранатометів, а поблизу Водяного Донецької області – відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок обстрілів немає, йдеться в повідомленні.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – заявили у пресцентрі ООС.

Станом на 7:00 3 лютого порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано, додали військові.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» про обстріли своїх позицій станом на ранок 3 лютого не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.