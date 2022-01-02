МВС: бойовики повністю блокують рух на п’яти з семи КПВВ на Донбасі

Підтримувані Росією бойовики продовжують повністю блокувати рух на п’яти з семи КПВВ на лінії розмежування, заявляє Міністерство внутрішніх справ України.

«Відповідно до рішення командувача операції Об’єднаних сил, усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування. Контрольні пункти функціонують щоденно з 08:00 до 16:00. При цьому окупанти продовжують повністю блокувати рух на п’яти з семи дорожніх коридорів. Щоденно пропуск через лінію розмежування здійснюється лише в «Станиці Луганській», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 2 січня.

За даними МВС, за тиждень інтенсивність перетину лінії розмежування зменшилася на 9%, всього за вказаний період через цей дорожній коридор на окуповану територію України пройшли 6 553 особи, а на контрольовану територію – 5 512 осіб.

«Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти здійснюють пропуск тільки окремих громадян двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 424 особи і 84 транспортні засоби до тимчасово окупованої частини Донеччини водночас 292 особи та 72 транспортних засоби проїхали на підконтрольну українській владі територію», – йдеться в повідомленні.

Через КПВВ «Щастя» проїхали три вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем від Управління верховного комісара ООН у справах біженців, додали в МВС.

У міністерстві також нагадали, що постановою Кабінету міністрів від 29 грудня скасована вимога щодо самоізоляції для осіб, які виїжджають з окупованої території через КПВВ. Так, під час перетинання КПВВ на лінії розмежування громадянам не потрібно проходити обов’язкову самоізоляцію і встановлювати мобільний додаток «Вдома».