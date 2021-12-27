ООН передала на Донбас 28 тонн гуманітарної допомоги – ДПСУ

У понеділок через КПВВ «Щастя» на тимчасово окуповану територію Донбасу доставлено понад 28 тонн гуманітарного вантажу від Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй, повідомили у Держприкордонслужбі України.

«Вантажівки перевозили будівельні матеріали, товари медичного призначення та комп’ютерну техніку. Варто зазначити, що рух дорожнім коридором через КПВВ «Щастя» для громадян, що мають намір перетнути лінію розмежування, залишається заблокованим окупантами», – йдеться в повідомленні.

У ДПСУ наголошують: «гуманітарний вантаж є вкрай необхідною допомогою, що забезпечує підтримку цивільному населенню, яке постраждало внаслідок збройної агресії».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».