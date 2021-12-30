Уряд спростив процес перетину контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях, АР Крим та міста Севастополя й виїзду з них (КПВВ). Як повідомила віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, відповідне рішення було ухвалене напередодні.

«Відтепер вимогу щодо обов’язкового встановлення мобільного додатка електронного сервісу «Вдома» при перетині лінії розмежування та адмінмежі, а також самоізоляцію, пов’язану з COVID-19, скасували. Проведення тестування під час перетину КПВВ також не є обов’язковим», – йдеться в повідомленні.

Вимоги обов’язковості встановлення застосунку «Вдома», на думку Верещук, були «зайвим бар’єром» у процесі реінтеграції.

«Було проаналізовано, що лише 0,28% з усіх безкоштовних тестувань на коронавірус громадян з ТОТ, що проводилися на КПВВ, мали позитивний результат. Цей фактор вказує на недоцільність згаданих обмежень та ускладнюють процес перетину КПВВ», – повідомили в уряді.

Постанова щодо спрощення процедури перетину КПВВ набирає чинності з дня її офіційного опублікування.