«Россия готовит людей к войне»: зачем «заминировали» детей ОРДО?

На части Донецкой области, подконтрольной российским гибридным силам, 2 февраля стало известно о возможном заминировании всех школ, как минимум, в 10 городах. В некоторых школах детей до этого перевели на дистанционное обучение, в остальных учеников эвакуировали и перевели на «удаленку». Сообщают о том, что специалисты ищут взрывчатку не только в школах, но и в зданиях ВУЗов, оставшихся в оккупации.

Каналы боевиков показывают,как ученики оставляют здания. Анна Данильченко, студентка филфака Донецкого национального университета, в учебное время стоит с сокурсниками и преподавателями на улице.

Мы все собрались и быстро вышли

«У нас была обычная пара, мы просто учились. Потом зашел охранник и сказал, что начинается эвакуация. Мы все собрались и быстро вышли… Это было ожидаемо, потому что в интернете было очень много новостей, что остальные университеты тоже эвакуируют», – с улыбкой рассказывает девушка.

2 февраля оказалось, что учебные заведения минировали во многих городах:

Донецк. На 8 часов утра поступили анонимные сообщения о минировании 85 школ, – написал в Телеграм глава оккупационной администрации Алексей Кулемзин . «Детей в зданиях школ нет – с сегодняшнего дня ученики ушли на дистанционное обучение», – уточнил Кулемзин. А школьники выложили в сеть видео эвакуации. Ближе к обеду в Донецке персонал и студентов начали эвакуировать из зданий Донецкой академии управления, Донецкого национального университета экономики и торговли, Донецкого национального университета, Донецкого медицинского университета. Это стало поводом и для творчества в TikTok;

На 8 часов утра поступили анонимные сообщения о минировании 85 школ, – написал в Телеграм глава оккупационной администрации . «Детей в зданиях школ нет – с сегодняшнего дня ученики ушли на дистанционное обучение», – уточнил Кулемзин. А школьники выложили в сеть эвакуации. Ближе к обеду в Донецке персонал и студентов начали эвакуировать из зданий Донецкой академии управления, Донецкого национального университета экономики и торговли, Донецкого национального университета, Донецкого медицинского университета. Это стало поводом и для в TikTok; Горловка. «В связи со сложившейся ситуацией учащиеся 51 муниципального общеобразовательного учреждения города с сегодняшнего дня (на день раньше) переведены на дистанционный режим обучения», – сообщил руководитель оккупационной администрации Иван Приходько;

Енакиево. «В связи со сложившейся ситуацией учащиеся 27 муниципальных общеобразовательных учреждений города с сегодняшнего дня (на день раньше) переведены на дистанционный режим обучения. На местах работают спецслужбы, люди эвакуированы», – написал глава оккупационной администрации города Роман Храменков;

«В связи со сложившейся ситуацией учащиеся 27 муниципальных общеобразовательных учреждений города с сегодняшнего дня (на день раньше) переведены на дистанционный режим обучения. На местах работают спецслужбы, люди эвакуированы», – написал глава оккупационной администрации города Макеевка. «Специалисты оперативно приступили к работам по выявлению взрывоопасных веществ и объектов на территории указанных учреждений, предварительно осуществив эвакуацию находившихся там людей», – сообщили в оккупационной администрации Макеевки;

«Специалисты оперативно приступили к работам по выявлению взрывоопасных веществ и объектов на территории указанных учреждений, предварительно осуществив эвакуацию находившихся там людей», – сообщили в оккупационной администрации Макеевки; Ждановка. « Учебный процесс в МБОУ города с 21 января 2022г. переведен на дистанционный режим обучения. На местах работают спецслужбы. Просьба не поддаваться панике и сохранять спокойствие» – прокомментировали ситуацию оккупационные власти;

Учебный процесс в МБОУ города с 21 января 2022г. переведен на дистанционный режим обучения. На местах работают спецслужбы. Просьба не поддаваться панике и сохранять спокойствие» – прокомментировали ситуацию оккупационные власти; Кировское. «Детей в учебных заведениях нет – школы нашего города с прошлой недели переведены на дистанционный режим обучения. Специалисты приступили к работам по выявлению взрывоопасных веществ и объектов на территории указанных учреждений, предварительно осуществив эвакуацию находившихся там людей», – сообщили о ситуации в Кировском;

«Детей в учебных заведениях нет – школы нашего города с прошлой недели переведены на дистанционный режим обучения. Специалисты приступили к работам по выявлению взрывоопасных веществ и объектов на территории указанных учреждений, предварительно осуществив эвакуацию находившихся там людей», – сообщили о ситуации в Кировском; Иловайск. «В связи с поступившим анонимным сообщением о минировании школ, идёт проверка спецслужбами», – написал глава оккупационной администрации Руслан Дудников;

Также минировали: Докучаевск, Харцызск, Новоазовский район и Ясиноватую.

Скажут про украинский след?

Как сообщают СМИ, подконтрольные гибридным силам России, это не первое минирование за короткое время:

28 января сообщили о минировании 17 зданий в Донецке, эвакуировали 3700 человек. «Часть звонков поступила с подконтрольной Киеву территории», – утверждают СМИ, подконтрольные группировке «ДНР»;

1 февраля представители так называемого «МГБ» рассказали о предотвращении «террористического акта украинских спецслужб» в здании администрации Киевского района Донецка. Там якобы обнаружили взрывное устройство, состоящее из четырех четырехсотграммовых тротиловых шашек.

«Россия готовит население к войне» – Сергей Гармаш

Люди, которые живут в Донецке и Луганске, достаточно спокойно воспринимают нагнетание обстановки с возможной военной операцией Украины против Донбасса: они либо не верят в большую войну, либо особо ее не боятся, потому что давно живут в этой войне. Поэтому школы и минируют: чтобы усилить воздействие и еще больше напугать людей, считает Сергей Гармаш, представитель отдельных районов Донецкой области в украинской делегации ТКГ.

Это опасно для нас, потому что Россия готовит население к военным действиям на Донбассе

«Одно дело, слушать ужасы по телевизору, а другое дело – когда этот ужас приходит в твой дом, к твоему ребенку в школу. И это действительно может сработать. И это опасно для нас, потому что Россия действительно готовит население к военным действиям на Донбассе. А если она готовит население к военным действиям, то, значит, она готовит такие действия, которые будут преподноситься как агрессия Украины. Но, понятно, что это будет провокация, инициированная Россией. И Россия сейчас ведет подготовку к этой провокации», – утверждает представитель ОРДО в ТКГ.

По мнению Сергея Гармаша, есть еще несколько менее вероятных версий минирования в ОРДО:

В других регионах Украины идет волна минирований. По информации правоохранителей, сообщения поступают из ОРДЛО и России. Минированиями в Донецке гибридные силы России показывают, что тоже страдают, поэтому непричастны к событиям на подконтрольных Киеву территориях;

Ложные минирования могут быть местью переселенцев группировке «ДНР»;

Оккупационные власти банально решили сэкономить на отоплении школ и отправили детей на «дистанционку»;

Россия таким образом проводит учения местных сотрудников разных служб.

На некоторых сайтах оккупационных администраций рядом с сообщениями о минировании разместили информацию о дне рождения убитого гражданина России, боевика Арсения Павлова. Связаны ли между собой минирования и «Моторола»? Сергей Гармаш считает, что это совпадение. По его словам, наиболее вероятная причина минирований – подготовка людей к войне с Украиной.

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