«Куча отвлекающих маневров»: зачем России срочники из Донецка?

29 января первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что людей, которые проживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и имеют российский паспорт, могут призывать на военную службу в Вооруженные силы России. По разным данным, российские паспорта в «ДНР» и «ЛНР» получили от 300 до 700 тысяч украинцев, и процесс продолжается. Ранее главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что паспорта России получат все жители ОРДЛО. Зачем Владимиру Путину украинцы в российской армии, где служат люди, которые постоянно ведут войну, готовяться к ней и имеют опыт?

Может ли Кремль призвать срочников из Донецка и Луганска

По закону России «О воинской обязанности и военной службе» – да. Любого человека с паспортом России могут призвать на службу на территории страны, а законность выдачи паспортов в ОРДЛО Россия под вопрос не ставит (Украина и большинство стран Запада считают их недействительными).

«Соответственно, люди призывного возраста, которые получили российские паспорта, будучи жителями «ДНР» и «ЛНР», могут быть призваны ближайшим военкоматом – это ростовский областной военкомат – для прохождения воинской службы в российской вооруженной части, размещенной на территории РФ», – комментирует ситуацию российский политик, член Федерального политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг в эфире Радио Донбасс.Реалии .

Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский сообщил, что на неподконтрольной части Донбасса «военкоматы» готовят списки призывников. По его словам, Россия готовит военный кадровый резерв России в ОРДЛО, хотя частично он уже там сформирован: «Там уже есть люди, которые отслужили в российской армии и вернулись в ОРДЛО, поэтому это не новость. Но сейчас РФ будет использовать это для того, чтобы не говорить, что там есть российские военнослужащие».

Может ли Россия использовать этих призывников в российско-украинской войне?

По мнению Лева Шлосберга, это было бы глупостью: вместо профессиональной армии использовать тех, кто прошел условно быстрый курс ведения войны.

«Если случится что-то серьезное, то ведущую скрипку в войне будут играть профессиональные военные, а не люди, играющие в солдатики. Кто пошлет 4-5-месячного призывника по сроку службы в зону реальных военных действий», – считает Шлосберг.

Политик уверен, что если эти люди погибнут, а Россия упустит возможность реализовать свои задачи, получится огромный скандалу. Однако ситуацию игнорировать не стоит – такие заявления и действия ведут к фактическому освоению Россиею неподконтрольных Украине территорий.

Как в Донецке и Луганске восприняли новость?

Журналист российского интернет-издания «Спектр» Дмитрий Дурнев говорит, что никто всерьез не воспринимает заявления из Госдумы. Паспорта России в ОРДЛО выдают без прописки, а сами заявления о призыве в армию звучат уже давно – какое доверие может быть к этим словам?

«При въезде в Россию такой риск (получить повестку в армию – ред.) есть. Риска попасть из Донецка или Горловки в российскую армию я пока не вижу», – уверяет Дурнев.

Зачем тогда Водолацкий это сказал?

Это отвлекающий маневр, информационный повод, считает Дмитрий Дурнев. Россия потеряла все рычаги управления Украиной и обнаружила, что рычагов влияния на весь мир у нее тоже нет.

«Неудавшийся блеф (полномасштабной войны – ред.) нужно чем-то покрывать. Мы видим, что последние недели депутаты Госдумы выдвигают различные инициативы. Сюда можно включить и законопроект КПРФ о том, что необходимо признать «ДНР» и «ЛНР». Возникает куча информационных поводов, предлагается куча отвлекающих маневров. И размышлять над их заявлениями – это реагировать на них. Это то, чего они добиваются», – уверен Дмитрий Дурнев.

Журналист обращает внимание на другое, более серьезное распоряжение: до 1 мая правительство должно разработать механизм включения социальных льгот через Портал государственных услуг Российской Федерации без прописки. Фактически, проработать механизм включения отдельных районов Донбасса в Россию.

«Вот такая резкая глубочайшая интеграция людей на этих территориях существует, тем более, что пенсии и социальные выплаты включены независимо от прописки», – продолжает Дурнев.

Павел Лисянский предупреждает, что когда эти земли вернутся в состав Украины, из-за этой плотной интеграции в Россию они будут оставаться российской автономией в составе Украины. Он называет это «технологией зависимости». «Интеграционный процесс – это тревожный знак, который может повлиять на историю возвращения этих территорий на столетия», – подыитоживает Лисянский.

Над текстом працювала Юлія Бондар

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