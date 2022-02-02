Донбасс. Главное за день: США готовы вести переговоры с Россией, Кабмин обновил список неподконтрольных Киеву районов

Коротко о главных событиях 2 февраля, которые важны для украинского востока

США готовы вести переговоры с Россией по соглашению о размещении в Украине ракетных комплексов или боевых сил – СМИ

Об этом свидетельствуют документы, опубликованные испанской газетой El Pais. Документы, по данным издания, являются ответом Вашингтона и НАТО на требования «гарантий безопасности» России. Москва требует гарантий от Соединенных Штатов и НАТО, что Украина никогда не присоединится к альянсу, что он прекратит развертывание систем вооружения вблизи российских границ и что его силы будут отведены из Восточной Европы. Запад отверг эти предложения и заявил про политику «открытых дверей».

Ситуация на фронте

Российские гибридные формирования 2 раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе за сутки 1 февраля. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил. Обстрелы зафиксировали в районе Марьинки и Песок. Сегодня на Донбассе – 2 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований: Талаковки и КПВВ «Гнутово». Потрерь нет. Группировки «Л/ДНР» обвинили ВСУ в обстрелах окрестностей Донецка, Коминтерново, Сосновского​.

Василию Горобцу не оказывают медпомощь в Макеевской колонии – омбудсман

Мужчина испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, так называемое «МГБ ДНР» вывезло мужчину из собственного дома в Донецке в 2018 году и обвинило в «организации диверсий и шпионаже в пользу Украины». В 2019 году «верховный суд ДНР» приговорил Василия Горобца к 16 годам тюрьмы. Денисова обратилась к ОБСЕ и Красному кресту с просьбой посетить Василия и способствовать его немедленному освобождению.

США, Швеция, Швейцария, Великобритания и Канада запустили совместный фонд помощи Украине

Фонд призван помочь смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. По данным ведомства, страны профинансировали 47 миллионов долларов США для реализации первых проектов. По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, финансирование будет направлено на инициативы, способствующие укреплению возможности регионов, страдающих от конфликта.

COVID-19 в регионе

35 014 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1558 человек заболели ковидом, 9 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 869 новых случаев заражений. 5 – летальных. В отдельных районах Луганской области по данным так называемого «минздрава ЛНР» за сутки 242 человека заболели ковидом. Четверо умерли от осложнений болезни. В ОРДО 1248 заболевших и 3 умерших.

Несколько областей Украины, в том числе и Донетчина, вскоре перейдут в «красную» зону карантина

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам в Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Одесской и Сумской областях наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация. При этом, по словам Кузина в больницы госпитализируют меньше пациентов, чем было во время прошлой волны.

Правительство Украины обновило перечень неподконтрольных Киеву населенных пунктов

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. По его словам, список утвержден с учетом нового административно-территориального устройства Украины. Также утвержден перечень населенных пунктов, расположенных на линии разграничения с ОРДЛО. Речь идет о внесении изменений в распоряжение правительства № 1085 от 7 ноября 2015 года.

Фонд госимущества выставил на аукцион «Азовский судоремонтный завод» в Мариуполе

Об этом говорится в сообщении Фонда. Стартовая цена – 211 млн гривен. Аукцион планируется на 25 февраля. Согласно информации Фонда, в собственность объекта приватизации входят 28 зарегистрированных объектов недвижимого имущества, более 70 единиц транспорта. Кроме того, на балансе предприятия находятся объекты, не подлежащие приватизации (причалы, хранилища, понтоны, судоремонтные набережные, котлованы и пр.)

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