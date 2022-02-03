«Вы понимаете, что вас арестуют?» Россияне, которые вступились за Украину

Все годы агрессии в Украине, которую отрицает Кремль, находятся люди в России, которые открыто заявляют об этом. Сейчас, когда ситуация на границах накалилась, они вновь заявляют о себе: Лия Ахеджакова, Илья Гинзбург, Лев Шлосберг, Андрей Макаревич, Виктор Шендерович... А еще – диссидент Александр Скобов из Санкт-Петербурга. На днях он помог жителю Донецка, который добровольно воюет против гибридных сил России, и передал нам свое обращение в защиту мира в Украине. Подробности этой истории знает Радио Донбасс.Реалии.

Доброволец в начале общения сразу оговаривает условия: в целях безопасности изменяем его имя, голос, опускаем конкретику. Итак, Сергей в начале войны жил в Донецке, занимался торговлей. Признает, что бизнес неплохо развивался. Но вооруженная агрессия России против Украины сломала все планы. Сергей говорит, что сразу выступил против участников «русской весны».

«Мой выбор всегда был – европейская Украина», – объясняет причины протеста дончанин.

Спрашиваем у добровольца: зачем воевать, ведь можно было переехать в мирный регион и там торговать? Сергей соглашается: конечно, можно было поступить и так. Но есть одно «но».

Кто, как не мы?!

«А кто, как не молодые крепкие мужчины должны защищать Украину и свой дом, куда пришли русские. Кто, как не мы?!» – делится мотивацией доброволец.

Как россияне помогают украинцам воевать против Кремля

Сергей воюет с 2014 года. И все это время добровольца и побратимов на личных знакомствах поддерживали участники антипутинской коалиции из Санкт-Петербурга и окрестностей.

Они пригоняли и транспортные средства, и финансово они помогали

«Они пригоняли и транспортные средства, и финансово они помогали. То есть, оттуда, из «Раши» они помогали украинским добровольцам. Потому что они хорошо понимали, что украинская армия, украинские добровольцы противостоят этой орде путинской», – вспоминает житель Донецка.

На днях с Сергеем после долгой паузы снова связались питерцы: сказали, что есть человек, который хочет помочь и сделать видеообращение. Этим человеком оказался житель Питера и советский диссидент Александр Скобов. Сергей признается, что отговаривал снимать видео из-за очевидной опасности, которая грозит всякому, открыто помогающему украинской армии россиянину.

Понимаете, что вас арестуют? Он ответил: да, понимаю

«Я говорю: вы понимаете, что вас арестуют? Он ответил: да, понимаю, – но я при Советском Союзе сидел, когда боролся, и я сейчас готов к этому всему», – пересказывает доброволец разговор с диссидентом.

Кто такой Скобов

Во второй половине 70-х годов Скобов выступил за свержение «тирании чиновников» и установление «гуманного социализма». Его с товарищами арестовали. Открытые источники говорят, что Скобов не захотел уезжать из Союза, и его отправили в психиатрическую лечебницу. После выхода из лечебницы примкнул к организации СМОТ, которую учредила группа диссидентов. За антисоветские надписи на стенах зданий Александра Скобова повторно закрыли в психлечебнице. После начала первой Чеченской кампании активно выступал против войны. Сейчас Александр Скобов выступает против российской агрессии в Украине. Например, 1 мая 2014 года участвовал в антивоенном демократическом марше в поддержку Украины в Санкт-Петербурге.

Почему питерский диссидент поддержал донецкого добровольца

Почему россиянин решил помочь добровольцу из Донецка? Чтобы объяснить свои мотивы, Скобов записал видеообращение, которое передал Радио Донбасс.Реалии.

Я с самого начала поддерживал украинскую революцию, выступал против аннексии Крыма

«Я с самого начала поддерживал украинскую революцию, выступал против аннексии Крыма. Участвовал в тех протестах антивоенных, которые в 2014 году были в России, – декларирует россиянин отношение к политике Кремля. – Сегодня, когда российские войска концентрируются на украинской границе, – мы вряд ли можем рассчитывать на такие же массовые многотысячные протесты. Не потому, что противников российской агрессии стало меньше, а потому, что они лишены, фактически, легальных возможностей выражать свой протест открыто».

По определению Скобова, Россия пришла сейчас к состоянию диссидентского движения в Советском Союзе, когда возможно только «индивидуальное противостояние режиму».

Украинская армия защищает мой европейский дом

«Я нашел для себя форму такого противостояния. Я перевел 30 тысяч рублей (около 11 тысяч гривен – ред.) для украинской армии через бойца этой армии, который, кстати, из Донбасса, и потерял там дом. Я не ограничиваю свое желание помочь украинской армии только медикаментами, теплой одеждой, провиантом. Моя помощь – это помощь на летальное оружие. Потому что сегодня именно украинская армия защищает мой европейский дом и защищает идею о том, что народ, что человек может жить без хозяина», – объясняет причины поддержки украинской армии диссидент.

«Лишь бы не было войны!» Актеры, музыканты, ученые

Сейчас в России набирает силу новая волна антивоенных выступлений. На сайте «Эха Москвы» опубликовали Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве «Лишь бы не было войны!»

Граждане России становятся заложниками криминального авантюризма

Авторы заявления – профессор, физик Илья Гинзбург, политик Лев Шлосберг, музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович, аналитик Андрей Пионтковский – пишут: «Граждане России фактически становятся заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия России. Они не только живут в неопределенности – начнется ли большая война, но и наблюдают резкий рост цен и падение национальной валюты. Нужна ли россиянам такая политика? Хотят ли они войны, и готовы ли они нести на себе ее бремя? Давали ли они власти право на такую игру их судьбами?»

Подписанты заявления утверждают: на государственном телевидении представлена только позиция сторонников войны, зрителям навязывают идею «священной войны» с Украиной и Западом вместо повышения уровня жизни россиян.

Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает

«Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основанная на продвижении идеи такой войны – аморальна, безответственна и преступна, и не может вестись от имени народов России. У такой войны не может быть ни легитимных, ни нравственных целей. Дипломатия страны не может занимать никакой другой позиции, кроме категорического неприятия такой войны», – утверждают подписанты заявления.

Они утверждают, что сделают все возможное, чтобы предотвратить или, если потребуется, остановить войну. На 31 января под текстом подписались более 150 человек, и это число растет. Среди подписавшихся – ученые, деятели культуры, политик, журналисты, учителя, правозащитники и люди других профессий.

Больно. Но паники нет

На что украинский военный потратит российские рубли, которые ему передал Александр Скобов? Сергей говорит: это будут не памперсы и не лекарства. Это будет что-то летальное.

Интересуемся: а как вообще относятся на передовой к информации о возможном полномасштабном вторжении российской армии в Украину?

Армия будет встречать врага огнем

«Паники нет. Украинская армия уже не та, какой была в 2014 году. Но больнее всего, что наша власть на это все «забивает»: когда лучшие разведки всего мира передают, что у нас действительно накопление войск, что мы стоим на пороге третьей мировой по факту, – а наша власть это все игнорирует, сидит наш президент, и смеется, мол, мы тут ближе, мы лучше знаем. В Украину приезжает госсекретарь США, в Украину приезжает руководитель ЦРУ, в Украину начали экстренно все наши западные партнеры передавать оружие. А наша власть сидит и смеется с этого: мол, не разгоняйте панику. Именно это больно. А армия готова. Армия будет встречать врага огнем», – спокойно, без эмоций говорит доброволец Сергей.

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