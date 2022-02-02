Помнят о Скрипалях и Литвиненко: почему Британия не расколота в вопросе Украины?

Украина анонсировала новый политический альянс в Европе. Это формат Украина-Британия-Польша, заявил 1 февраля президент Владимир Зеленский, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что новый альянс будет предполагать сотрудничество в сфере безопасности, торговли, инвестициях и энергетики. Правда, дальнейшие подробности от партнеров еще не озвучены.

Британия и ее премьер-министр Борис Джонсон во время подготовки Запада и Украины к повторному вторжению России показали себя в качестве одних из самых решительных союзников Киева, соглашаются эксперты в эфире Радио Донбасс.Реалии. В период напряженности у украинских границ Лондон послал Киеву 2000 переносных противотанковых ракет NLAW и инструкторов для обучения украинских войск, а также пригрозил Кремлю «самым жестким режимом санкций», в том числе против олигархов, если он решится атаковать Украину.

Британия не расколота в вопросе Украины

Лондонский журналист и политический комментатор Андрей Остальский объясняет, что большая часть британцев определенно считает: Украину стоит поддерживать и морально, и материально в конфликте с Россией.

«Британское общество гораздо менее расколото, чем Соединенные Штаты. Там около половины людей, голосующих за демократическую партию, далеко не уверены, что должны поддерживать Украину. А телеведущий Fox News Такер Карлсон проповедует идею, что Штаты должны стать на сторону России, а за это Россия поможет разобраться с Китаем. После этого начинаются звонки и люди начинают сомневаться: может, зря мы Украину поддерживаем?», – объясняет Остальский.

«В Британии нет ничего подобного. Взять левую газету «Гардиан» или правую «Дейли Телеграф» и открыть международный раздел о проблеме Украины и российской агрессии, то тогда не отличить одну газету от другой. Абсолютно нет раскола», – подчеркивает журналист.

Осознают угрозу из-за дела Скрипалей и Литвиненко

Вера Константинова, эксперт–международник, отмечает, что таким образом Великобритания пытается уменьшить риск возобновления военных действий на территории Украины, так как осознает серьезность этой угрозы для Европы.

«После 2014 года, когда Россия нарушила все свои обязательства, международное право, Великобритания систематически поддерживает украинскую территориальную целостность и суверенитет. Тут есть интерес глобальный. Сейчас критический момент, так как эскалация на Востоке и на других границах Украины – не только наша проблема, а и общеевропейская», – говорит экспертка.

Андрей Остальский склоняется к мнению, что Россия уже сделала достаточно для того, чтобы Британия предпринимала самые жёсткие меры в её сторону.

«Россия показала своё истинное лицо Великобритании. Речь идет об убийстве Александра Литвиненко, покушении на Скрипалей, в ходе которого погибла и мирная гражданка. Применение ядерного и химического оружия на улицах британских городов произвело огромный шок, люди этого не забыли», – отмечает он.

Это нужно и европейской энергетике

«Украина пока что не член ЕС и НАТО, но она уже получила поддержку со стороны Североатлантического альянса и Великобритании, как от одних из самых сильных игроков. Так как Британия имеет право вето, имеет ядерное оружие, является постоянным членом Совета Безопасности ООН», – отмечает Вера Константинова. Она добавляет, что союз будет означать готовность Европы активно участвовать в решении конфликта, а также морально поддержать Украину.

«С точки зрения ожиданий – общие проекты в сфере энергетики. Украина систематически была объектом энергетического шантажа, и от этого страдала и Европа. Вопрос энергетической безопасности, конечно, остается глобальным. Нужно дождаться официального оформления, тогда можно говорить про следующие шаги. В то же время, подписание двусторонних и трёхсторонних соглашений придает уверенности украинским и европейским инвесторам. Таким образом можно говорить, что ситуация под контролем», – уверена Вера Константинова.

«Составляющая безопасности не менее важна, скорее энергетика второстепенна в заявлениях, которые мы услышали от министра иностранных дел Украины. Это будет создание союза государств, которые одинаково мыслят касательно безопасности Европы и одинаково воспринимают российскую угрозу. Про экономику также говорят, что подписание новых соглашений открывают новые возможности торговли для Украины», – считает Анна Шелест, экспертка по безопасности Совета по внешней политике «Украинская призма».

2 февраля в Киеве прошла встреча с лидером Нидерландов, 3-го ожидают президента Турции.

«С турецким президентом был запланирован Стратегический совет, который проводится раз в год. С другими также давно были запланированы встречи, и пандемия наконец разрешила провести их в живую. А для большей половины – эта такая моральная помощь для Украины и обсуждение ситуации с российскими войсками. Для нас это уверенность, что если в Украине будет такое количество иностранцев, то вряд ли именно в эти дни начнется вооруженная атака», – уверена она.

Над текстом працювала Ангеліна Аредова