США вважають, що Росія планує ядерні навчання, щоб попередити Захід щодо України – FT

Представники американських військових і розвідувальних служб вважають, що Росія планує провести масштабні навчання з використанням ядерної зброї цього місяця як попередження для НАТО не втручатися в разі, якщо президент Володимир Путін вирішить вторгнутися в Україну, пише Financial Times.

Генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, і Авріл Гейнс, директорка Національної розвідки, заявили законодавцям у Палаті представників у четвер, що Путін планує розпочати навчання в середині лютого, повідомило видання з посиланням на помічника в Конгресі, знайомого з цими переговорами.

Як пише FT, Росія зазвичай проводить свої щорічні ядерні навчання, які передбачають випробування міжконтинентальних балістичних ракет із землі, моря й повітря, восени. Як вважають США, Путін вирішив провести їх на початку цього року, щоб продемонструвати силу у випадку, якщо він накаже своїм військовим здійснити нове вторгнення в Україну.

У США вважають, що оптимальним часом для російського вторгнення може бути період із середини лютого до кінця березня.

Проведення навчань у час можливого вторгнення мало б стати сигналом для НАТО щодо потужності ядерних сил Москви, які є найбільшими у світі, пише Financial Times. За даними Федерації американських вчених, у Росії є трохи менше ніж 4500 ядерних боєголовок.

У США неодноразово заявляли, що не мають даних про те, чи ухвалив Путін рішення вторгнутися в Україну. Але разом зі своїми союзниками Вашингтон висловлює дедалі більше занепокоєння військовим нарощуванням російських сил біля кордону з Україною.

3 січня російське державне агентство ТАСС із посиланням на джерело в Міноборони Росії повідомило, що стратегічні командно-штабні навчання за участю всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил Росії відбудуться на початку 2022 року. Офіційної інформації від відомства не було.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.