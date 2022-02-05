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Навіщо Зеленському зустрічатися з Путіним?

Володимир Зеленський, ліворуч, і Володимир Путін (комбіноване фото)
(Рубрика «Точка зору»)

Після поїздки до Києва президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий прилетіти до Анкари для переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. У Кремлі відреагували: Путін готовий зустрічатися з будь-ким, але треба зрозуміти, про що розмовлятимуть і яким буде результат таких переговорів.

Розумію, навіщо про можливу зустріч оголошувати Реджепу Ердогану. Турецький президент намагається довести, що є авторитетним регіональним лідером та здатний вирішувати непрості питання, з якими не може впоратися Захід. (У Москві, до речі, ніхто не збирається робити Ердогану такий подарунок, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков каже, що «гіпотетично» переговори президентів можуть бути і в Туреччині, і в «нормандському форматі», якщо буде про що домовлятися).

Путін уже оголосив свій порядок денний. Жодних розмов про Крим, про Донбас

Зрозуміло, навіщо з можливістю зустрічі погоджуватися Володимиру Путіну. Російський президент уже оголосив свій порядок денний. Жодних розмов про Крим, питання є закритим. Жодних розмов про Донбас, Росія у конфлікті лише посередник, нехай Володимир Зеленський домовляється із Пушиліним та Пасічником. Розмовляти можна виключно про політичні та економічні поступки України. І якщо ці поступки у Кремлі вважатимуть достатніми, тоді можна буде обговорити питання продовження транзитного контракту.

Зустріч заради зустрічі?

Таким чином, для Путіна зустріч із Зеленським – це лише питання капітуляції українського президента. І так, російський президент готовий прийняти цю капітуляцію будь-де. Можна в Анкарі чи Берліні. Але краще – у Москві.

Зустріч заради зустрічі означатиме виключно політичну поразку Зеленського та України

На цьому тлі постає питання: навіщо ця зустріч Зеленському, якщо український президент не може нав'язати російському колезі свого порядку денного? Зустріч заради зустрічі означатиме виключно політичну поразку Зеленського та України.

Якщо Зеленський навіть і погоджується з пропозиціями інших президентів організувати його саміт із Путіним, то при цьому потрібно чітко підкреслювати: зустріч із російським президентом можлива лише в тому випадку, якщо Путін погодиться обговорювати питання деескалації та виведення російських окупаційних військ із території Донбасу та Криму. Це і є перший пункт будь-яких переговорів із Путіним. Інакше навіщо організовувати «Кримську платформу» та розраховувати на продовження діалогу у «нормандському форматі»? Адже все це – інструменти деокупації української території та відновлення територіальної цілісності країни.

Це прямий шлях до ескалації ситуації, а зовсім не до вирішення конфлікту

Сама ідея зустрічі заради зустрічі – пропонує такий діалог Ердоган чи за нього виступає сам Зеленський – створює у Путіна ілюзію, що Україна незабаром капітулює, потрібно лише посилити тиск. Таким чином, зустріч заради зустрічі – це прямий шлях до ескалації ситуації, а зовсім не до вирішення конфлікту.

(ПРИМІТКА: Президент Володимир Зеленський у посланні до парламенту України 1 грудня заявив: «Ми не зможемо зупинити війну без прямих переговорів з Росією». Це він сказав у контексті необхідності відновлення Україною контролю над окупованою частиною Донбасу, згадуючи й окупований Крим. А у квітні 2021 року у відеозверненні він сказав: «Пане Путін! Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна» – ред.)

Ну і, нарешті, найочевидніше. Я згоден із Дмитром Пєсковим, який каже, що зустріч президентів можлива лише гіпотетично. Я схильний довіряти кремлівським чиновникам, які казали, що Путін взагалі не збирається зустрічатися із Зеленським.

І коли у Москві говорять про можливість такої зустрічі, то роблять це виключно для того, щоби остаточно не посваритися з Ердоганом чи Макроном. І щоб президенти Туреччини чи Франції частіше приїжджали до Москви і вмовляли Путіна погодитись на контакт. Змусити інших президентів грати роль у чужій п'єсі тоді, коли вони самовпевнено вважають себе самостійними гравцями – улюблена тактика Путіна.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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