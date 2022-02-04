У Кремлі допустили зустріч Путіна і Зеленського в Туреччині, але кажуть, що «немає розуміння»

У Кремлі заявили, що не відкидають можливості зустрічі президентів Росії й України Володимира Путіна і Володимира Зеленського в Туреччині, але уточнюють, що ніяких домовленостей з цього приводу поки немає.

«Ніхто не відкидає цього. Президент (Росії – ред.) заявляв, що він готовий зустрічатися заради справи з ким завгодно, але для цього потрібне розуміння, що буде на виході і що обговорюватиметься. Такого розуміння наразі немає», – сказав Пєсков.

Раніше речник президента Туреччини заявив, що Реджеп Тайїп Ердоган розмовляв із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним і запросив їх обох провести зустріч у Туреччині.

Речник Ердогана додав, що Туреччина готова відіграти роль у зниженні напруження між Росією і Україною, щоб «уникнути будь-яких військових дій, наслідки яких будуть значними і незворотними».

В Офісі президента України Радіо Свобода заявили, що ініціатива президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана запросити президентів Росії та України на переговори не нова.

«Туреччина вже запрошувала пару місяців тому, і Росія вже відповіла, що їм такий формат не цікавий», – сказав речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров, коментуючи останнє таке запрошення.

При цьому позиція Зеленського, за його словами, щодо таких зустрічей залишається незмінною: «Україна готова говорити в будь-яких форматах, за посередництва США, за посередництва Туреччини. Будь-які формати, які б дали результати».