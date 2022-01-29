Що у Путіна в голові, та що українці розповіли американським конгресменам у барі?

На тлі військового напруження на російсько-українських кордонах до Києва вже втретє прибувають делегації з Конгресу США. Цього разу в Україну завітали аж 11 членів Палати представників, серед яких були і демократи, і республіканці. Головною метою візиту стало вчергове засвідчити двопартійну підтримку України перед російською загрозою та почути від українських високопосадовців, як ще Америка може допомогти Україні.

Очолив делегацію демократ Ґреґорі Мікс, який є головою комітету закордонних справ Палати представників. Топ-республіканцем у делегації був конгресмен Марк Грін. Була серед делегатів і Вікторія Спартц, конгресвумен, яка народилася у місті Носівка Чернігівської області, а освіту здобувала у Києві. Радіо Свобода ексклюзивно поспілкувалося з ними.

Після зустрічей з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Олексієм Резніковим делегація конгресменів спілкувалися із закордонною пресою. Ґреґорі Мікс виступив зі вступною промовою:

«Ми хотіли бути впевненими, що коли ми приїдемо в Україну, то ми приїдемо об’єднаними. Конгрес Сполучених Штатів на 100 відсотків об’єднаний у підтримці України. І ми приїхали, щоб сказати на багатьох зустрічах, що президент Путін точно зробив одну річ: він об’єднав ЄС, він об’єднав членів НАТО, він об’єднав український народ, і він об’єднав Конгрес США. Єдність – це ключ до того, як зупинити агресію президента Путіна. Коли ми дивимося на те, що сталося, те, що призвело до цієї ситуації, – це очевидна агресія. І ми маємо ключ. Що він хотів би зробити, що він хотів би бачити – він хотів би розколоти нас. Він хотів би бачити Сполучені Штати роз’єднаними зі своїми європейськими союзниками, чи то у ЄС, чи то у НАТО. Або бачити розколеним український народ.

Що ми зрозуміли в Україні, це те, що незважаючи на мову спілкування, чи то українську, чи російську, я можу поїхати назад і сказати американцям, що українці об’єднані

Що ми зрозуміли в Україні, це те, що незважаючи на мову спілкування, чи то українську, чи російську, я можу поїхати назад і сказати американцям, що українці об’єднані. Вони єдині у прагненні зробити так, щоб їхня демократія, їхня свобода процвітала, тривала і не переривалась. Щоб їхню суверенну територію не захопила інша держава. І Сполучені Штати прагнуть, аби так і було. Ми вже це продемонстрували, виділивши лише цього року 650 мільйонів доларів. І ми продовжуємо шукати шляхи підтримати український народ.

Ми були не лише на офіційних зустрічах, в нас були і не офіційні зустрічі. Ми просто розмовляли з українцями: з кимось – у ресторані, з кимось – у таксі, з кимось – у барі. Ми просто хотіли зрозуміти, що відбувається, і ми дізналися, що українці кажуть Путіну: «тобі не вдасться зруйнувати наш стиль життя, ми продовжуватимемо жити, але якщо ти перетнеш цю лінію, ми боротимемось проти тебе».

Агресор тут – це людина, яка шикує танки, а не країни, які готують свої банки

Конгресмен Марк Грін додав:

«Якщо містер Путін вирішить продовжувати обговорення, дипломатію з нами, зі США, НАТО, нашими європейськими союзниками, українським народом, владою України, нашими партнерами, ми чітко висловилися, що ми надаємо перевагу дипломатичному розв'язанню цієї проблеми. Але якщо містер Путін обере гібридну агресію, війну, санкції будуть негайними, вони зруйнують його економіку. Саме так: його народ страждатиме через його рішення. Агресор тут – це людина, яка шикує танки, а не країни, які готують свої банки».

«Ніхто не знає, чого Володимир Путін намагається досягти»

Після брифінгу для ЗМІ Радіо Свобода змогло записати ексклюзивні коментарі конгресменів щодо російської загрози.

– Україна може стати однією з країн, які отримають найбільше американської військової допомоги, якщо новий законопроєкт ухвалять у Конгресі. Якщо це станеться, чи вважаєте ви, що збільшення допомоги матиме ефект?

Ґреґорі Мікс:

– Так, я гадаю, якщо Україна матиме зброю для захисту, щоб стримати Путіна, це дуже важливо. Саме тому ми і питаємо в українського уряду, що їм потрібно? Таким чином ми можемо бути впевненими, що Путін не продовжуватиме свою агресивну поведінку.

Марк Грін:

– Це збільшить ціну агресії. Якщо Володимир Путін отримуватиме мішки з трупами російських солдатів, які вертатимуться в Росію, він стикнеться з проблемами вдома. Тож будь-яка допомога доречна.

– Після того, як гарантії безпеки, яких хотів Кремль, відхили у США, чи не призведе це до ескалації на кордоні?

Ґреґорі Мікс:

– Ми спостерігаємо. Тому ми і кажемо, що імовірність вторгнення реальна. Ми маємо бути готові до цього. Після розмови з міністром оборони України та міністром закордонних справ, вони розуміють, що вони будуть готові. Зараз ми намагаємось дати шанс дипломатії, але якщо це не спрацює, ми будемо готові.

Марк Грін:

– Я думаю, важливо відзначити, і всі це мають розуміти: ніхто не знає, чого Володимир Путін намагається досягти. Можливо, певних поступок, які є у документі, який йому передав секретар Блінкен, буде достатньо, я не знаю. Це може бути лише дипломатія з боку Путіна, а може він просто вірить, що Україна належить Росії, і не здасться, поки цього не станеться. Тому ми будемо підтримувати український народ.

Вікторія Спартц про Україну, свободу та Путіна

Членкиня Палати представників Конгресу США Вікторія Спартц народилася в Україні. Вона також прибула до Києва у складі двопартійної делегації Конгресу США – так вона вперше прибула на Батьківщину як американська законодавиця. У коментарі Радіо Свобода американська політикиня згадала своє дитинство у Радянському союзі, поділилась враженнями від змін в Україні та наголосила, що загроза безпеки України з боку Росії є загрозою для цілої Європи і розкритикувала політику Путіна.

«Я поїхала з України майже двадцять років тому. Чесно кажучи, я була приємно здивована побачити зміну духу та прагнення людей до свободи. Це дуже обнадіює. Я росла в часи Радянського Союзу, соціалістичної та комуністичної країни, тому я надзвичайно ціную свободу. Мабуть, саме тому я стала політиком, тому що я хочу бути впевненою, що мій уряд в Сполучених Штатах пам'ятає, що нашою ключовою функцією є захист прав людей на життя, свободу та власність. І я маю спрямовувати їх в правильному напрямку. Тому що свобода ніколи не дається просто так. Боротьба за свободу йде постійно.

Я вважаю, що [стягування російських військ на кордоні з Україною] – це загроза для загальної безпеки, для цілої Європи. Це дуже непрості часи. Тому українці мають бути єдиним, але також намагатися вирішити проблему шляхом діалогу.

Раніше я казала, що мене дуже дивує шлях, який обрав президент Путін. В 1990-х роках це був зовсім інший шлях. Тоді в країні панував дух волелюбства. Я думаю, що він хоче записати своє ім'я в книжку з історії. Багато людей, які хочуть потрапити в книжки з історії, є великими лідерами, які заснували великі демократії. Тож у нього є шанс забезпечити своїх людей демократією та свободою. І, якби я була президентом такої країни, я так і зробила б. Але, врешті-решт, йому треба зробити вибір, як і іншим країнам.

Але, я сподіваюся, що ми в Європі будемо мати хорошу ситуацію й саме в цьому полягає наша функція, відданість цьому. Люди по всьому світу однакові. США стали могутньою й великою країною, саме тому що вона дає людям можливість досягти успіху. Суспільство потрібно будувати з низів... Подивіться на систему розмежування повноважень, подивіться на функціонування демократичних механізмів. Саме тому у США стабільна країна, стабільна економіка, стабільне законодавство, вони приваблюють інвестиції... І, я вважаю, що українцям також потрібно так діяти, щоб у вас були реальні реформи, і ви стали привабливою країною для інвестицій».