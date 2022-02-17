Україні потрібна парасолька НАТО – голова місії України при альянсі

Україна потребує руху до вступу в НАТО, оскільки лише Північноатлантичний альянс гарантує безпеку, наголосила 17 лютого голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко.

«Для мене той обсяг допомоги, який був наданий Україні за останні місяці, – це більше того, що ми отримали за вісім років, починаючи з 2014 року, і давайте будемо в цьому відверті. Ми не порадуємо тих, хто хоче і, можливо, плекає надії, що Україна повернеться до якогось нейтрального статусу чи чогось подібного. Я думаю, що 2014 рік – втрата Криму, втрата окупованих територій – усім українцям дуже добре показали, до чого призводить нейтральний статус, до чого призводить позаблоковий і так далі. Нам потрібна міжнародна підтримка, нам потрібна парасолька НАТО, і ми рухаємося туди, куди треба. А те, що росіяни піднімають хвилю про свої гарантії безпеки, я думаю, вони зараз відчувають, що у нас усе серйозно. І тому нервують», – вказала Наталія Галібаренко журналістам у Брюсселі.

У заяві МЗС Росії, яка є реакцією на лист США щодо питань безпеки, сказано, що ця країна не готує вторгнення на територію України, а твердження країн Заходу про це розцінює як спробу «знецінити пропозиції Росії щодо гарантій безпеки». Також російське МЗС виправдовує анексію Криму та повторює аргументацію Володимира Путіна, що вступ України до НАТО створить загрозу війни Росії з НАТО через Крим.

«Для деескалації ситуації навколо України принципово важливим є виконання наступних кроків. Це – примус Києва до виконання комплексу заходів (тобто Мінських угод – ред.), припинення поставок Україні зброї, відкликання звідти всіх західних радників та інструкторів, відмова країн НАТО від будь-яких спільних навчань із ЗСУ та виведення всіх раніше поставлених Києву іноземних озброєнь за межі української території», – наполягає російське МЗС.