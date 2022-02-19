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Чехи вийшли на акцію підтримки України в Празі (відео)

Чехи вийшли на акцію підтримки України в Празі (відео)
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Чехи вийшли на акцію підтримки України в Празі (відео)

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На Вацлавській площі у столиці Чехії пройшла акція на підтримку України на тлі можливого вторгнення Росії. Кілька десятків людей, переважно чехів, прийшли з українськими прапорами та плакатами, де закликали керівництво Росії не починати нове вторгнення в Україну.

Слова підтримки, зокрема, висловив політолог та колишній ініціатор надання площі у Празі імені Бориса Нємцова, на якій розташоване посольство Росії в Чехії Петр Кутілек. На акції також був присутній і посол України в Чехії Євген Перебийніс. Наприкінці акції учасники заспівали гімн України.

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