Слова підтримки, зокрема, висловив політолог та колишній ініціатор надання площі у Празі імені Бориса Нємцова, на якій розташоване посольство Росії в Чехії Петр Кутілек. На акції також був присутній і посол України в Чехії Євген Перебийніс. Наприкінці акції учасники заспівали гімн України.
Чехи вийшли на акцію підтримки України в Празі (відео)
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