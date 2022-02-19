На Вацлавській площі у столиці Чехії пройшла акція на підтримку України на тлі можливого вторгнення Росії. Кілька десятків людей, переважно чехів, прийшли з українськими прапорами та плакатами, де закликали керівництво Росії не починати нове вторгнення в Україну.