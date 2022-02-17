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«Ми повинні надати Україні максимальну підтримку». Що думають грузини про ситуацію в Україні (опитування)

«Ми повинні надати Україні максимальну підтримку». Що думають грузини про ситуацію в Україні (опитування)
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«Ми повинні надати Україні максимальну підтримку». Що думають грузини про ситуацію в Україні (опитування)

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Низка західних ЗМІ та офіційні представники США вже протягом кількох тижнів заявляють про ймовірне вторгнення Росії, яке може відбутися вже найближчим часом. Радіо Свобода вирішило дізнатися, що думають про ситуацію в Україні жителі Грузії, країни яка свого часу теж постраждала від агресії Росії.

Грузини висловили підтримку українцям та закликали народ зберігати єдність, а свій уряд – максимально допомагати Україні.


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