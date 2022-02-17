Низка західних ЗМІ та офіційні представники США вже протягом кількох тижнів заявляють про ймовірне вторгнення Росії, яке може відбутися вже найближчим часом. Радіо Свобода вирішило дізнатися, що думають про ситуацію в Україні жителі Грузії, країни яка свого часу теж постраждала від агресії Росії.