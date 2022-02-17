Грузини висловили підтримку українцям та закликали народ зберігати єдність, а свій уряд – максимально допомагати Україні.
«Ми повинні надати Україні максимальну підтримку». Що думають грузини про ситуацію в Україні (опитування)
Низка західних ЗМІ та офіційні представники США вже протягом кількох тижнів заявляють про ймовірне вторгнення Росії, яке може відбутися вже найближчим часом. Радіо Свобода вирішило дізнатися, що думають про ситуацію в Україні жителі Грузії, країни яка свого часу теж постраждала від агресії Росії.
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