Поки у нас немає можливості вступити в НАТО, ми хочемо гарантій безпеки – Зеленський

Поки в України немає можливості вступити в НАТО, вона хоче мати гарантії безпеки, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи 19 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки.

«Україні потрібні гарантії безпеки. Серед членів альянсу немає згоди…, всі кажуть, що є відстань для України до НАТО… Поки у нас немає можливості (вступити в НАТО – ред.), нам потрібні гарантії безпеки», – сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна вимагає чесних відповідей про перспективи членства в Європейському союзі і НАТО.

«З 2014 року Росія переконує, що ми обрали помилковий шлях, що у Європі нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити й доводити діями, що це неправда? Хіба не ЄС має сьогодні сказати: наші громадяни позитивно ставляться до вступу України в Союз. Чому ми уникаємо цього питання? Хіба Україна не заслуговує на прямі чесні відповіді? Це стосується й НАТО. Нам кажуть: двері відкриті. Але поки що стороннім вхід заборонено. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити – скажіть чесно. Відкриті двері – це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками незакриті питання», – сказав він.

За його словами, українська сторона хотіла б почути відповідь на найближчому саміті НАТО у Мадриді.

Рівень підтримки вступу України до НАТО та Європейського союзу є найвищим з 2014 року, свідчать оприлюднені 17 лютого результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

За цими даними, 62% українців виступають за інтеграцію України до НАТО, це щонайменше на чотири відсотки більше, ніж наприкінці 2021 року. Водночас 30% респондентів не підтримують такий вибір.

За вступ до Євросоюзу виступають 68% опитаних, проти – 24%. Рівень підтримки вступу до ЄС також досяг найвищого з 2013 року показника.

Росія, яка накопичила значні сили на кордоні з Україною, неодноразово заявляла, що виступає проти можливого вступу України до НАТО і що для неї ймовірне приєднання України до Альянсу було би «червоною лінією», перетину якої вона не потерпить.

Москва, зокрема, висунула це як одну з вимог так званих «гарантій безпеки» до Заходу. Представники Заходу заявляли, що не підуть на поступки в принципових питаннях, зокрема, що стосуються суверенітету держав і їхнього права визначати свою участь в безпекових альянсах.

НАТО і президент США Джо Байден наголошували, що Росія не має права вето з цього питання, і щодо можливого вступу України в НАТО будуть вирішувати самі країни-члени цього союзу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ раніше заявляв, що альянс допомагає Україні в досягненні критеріїв, необхідних для членства в організації. Водночас він визнавав, що в альянсі немає консенсусу щодо членства України.

Стратегічний курс України на набуття членства в Європейському союзі й НАТО закріплений у Конституції України з початку 2019 року.