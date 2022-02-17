Зеленський: референдум про НАТО поки не розглядається

Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні можливість винесення питання щодо вступу України до НАТО на референдум не розглядається. Як повідомила 17 лютого пресслужба голови держави, він сказав про це під час спілкування з представниками ЗМІ в Маріуполі на Донеччині.

Зеленський також заявив, що Україну хочуть бачити в НАТО, але не всі члени Альянсу.

«Питання НАТО є одним із тих, через які на Україну здійснюється тиск. Головне питання – це незалежність України і її самостійний вибір у будь-яких питаннях, і Україна багато років виборює своє право на це», – наголосив президент.

Зеленський зауважив, що Україна обрала курс на членство в НАТО задля своєї безпеки, і тривалий час рухається в цьому напрямку, але відстань до Альянсу для країни не скорочується.

«І це не філософське питання, а є конкретні причини – через протидію і Росії, яка не хоче, щоб Україна була членом НАТО, і деяких країн – членів Альянсу. І в цьому немає ніяких секретів», – сказав він.

За словами президента, Росія зараз використовує питання НАТО як виправдання, чому її війська стоять на українських кордонах, а деякі європейські країни «підігрують у цьому».

«Але не потрібно перекручувати. Адже це у нас окупували території, це на наших кордонах стоїть армія», – наголосив Зеленський.

Він додав, що геополітичний курс України закріплений у Конституції, і це дійсно є вибором українського народу.

«Але не вибір українського народу щодо того, коли ми там будемо, бо це не тільки від нас залежить – 30 країн повинні одноголосно погодити це рішення», – сказав Зеленський.

Росія, яка накопичила значні сили на кордоні з Україною, неодноразово заявляла, що виступає проти можливого вступу України до НАТО і що для неї ймовірне приєднання України до Альянсу було би «червоною лінією», перетину якої вона не потерпить.

Москва, зокрема, висунула це як одну з вимог так званих «гарантій безпеки» до Заходу. Представники Заходу заявляли, що не підуть на поступки в принципових питаннях, зокрема, що стосуються суверенітету держав і їх права визначати свою участь в безпекових альянсах.

НАТО і президент США Джо Байден наголошували, що Росія не має права вето з цього питання, і щодо можливого вступу України в НАТО будуть вирішувати самі країни-члени цього союзу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ раніше заявляв, що альянс допомагає Україні в досягненні критеріїв, необхідних для членства в організації. Водночас він визнаввав, що в альянсі немає консенсусу щодо членства України.

Стратегічний курс України на набуття членства в Європейському союзі й НАТО закріплений у Конституції України з початку 2019 року.