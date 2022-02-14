У Кремлі відреагували на заяву Пристайка щодо членства України в НАТО

У Кремлі заявили, що офіційна відмова України від ідеї вступу до НАТО сприяла б формулюванню «значущої відповіді на російські занепокоєння».

«Безумовно, якимось чином зафіксована відмова України, підтверджена відмова України від ідеї вступу до НАТО – це був би, безумовно, крок, який би суттєво сприяв формулюванню більш значущої відповіді на російські занепокоєння», – цитують російські ЗМІ слова речника Кремля Дмитра Пєскова.

Так він прокоментував заяву посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна «могла б» відмовитися від членства в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

При цьому Пєсков зауважив, що з Києва попросили посла роз’яснити його думку, тому «навряд чи це можна сприймати як якийсь доконаний факт».

«Ми знаємо, що зовсім інші цілі визначені в Конституції країни», – сказав Пєсков.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю BBC Radio 5 Live припустив, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини. За його словами, «враховуючи ту загрозу, яка є», Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок.

У Міністерстві закордонних справ України заявили Радіо Свобода, що слова посла «вирвані з контексту».

«Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів із країнами та міжнародними організаціями. Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв’ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки», – заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

У МЗС наголосили, що «безперечно, найкращою такою гарантією» був би негайний прийом України до Альянсу.

«Але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням. При цьому, жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України», – наголосили у міністерстві.

Пізніше під час брифінгу Ніколенко додав, що слова Пристайка є «невдалим формулюванням».

Росія, яка накопичила значні сили на кордоні з Україною, неодноразово заявляла, що виступає проти можливого вступу України до НАТО і що для неї ймовірне приєднання України до Альянсу було би «червоною лінією», перетину якої вона не потерпить.

Москва, зокрема, висунула це як одну з вимог так званих «гарантій безпеки» до Заходу. Представники Заходу заявляли, що не підуть на поступки в принципових питаннях, зокрема, що стосуються суверенітету держав і їх права визначати свою участь в безпекових альянсах.

НАТО і президент США Джо Байден наголошували, що Росія не має права вето з цього питання, і щодо можливого вступу України в НАТО будуть вирішувати самі країни-члени цього союзу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ раніше заявляв, що альянс допомагає Україні в досягненні критеріїв, необхідних для членства в організації. Водночас він визнаввав, що в альянсі немає консенсусу щодо членства України.

Стратегічний курс України на набуття членства в Європейському союзі й НАТО закріплений у Конституції України з початку 2019 року.