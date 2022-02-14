Відповідь Росії Україні: РФ «не веде незвичайної військової діяльності»

Росія стверджує, що не веде жодної «незвичайної військової діяльності» на своїй території і, навпаки, звинувачує Україну у «підготовці силової операції» на Донбасі. Про це йдеться у відповіді Росії на запит України, який є у розпорядженні російської служби Радіо Свобода.

Раніше Київ через механізми ОБСЄ запросив у Росії інформацію щодо військової активності біля кордону і в окупованому Криму.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні заявив, що від Росії не надійшло відповіді на цей запит, тому Україна запросила – у рамках так званого Віденського документа про заходи зміцнення довіри і безпеки – екстрену зустріч із Росією на платформі ОБСЄ.

«Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму. Якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць», – написав Кулеба у твітері 13 лютого.

У документі, який 14 лютого цитує російська служба Радіо Свобода, йдеться про те, що Росія має «всі підстави» залишити запит України без задоволення, оскільки в ньому містяться «провокаційні заяви» щодо Криму.

Далі в ньому сказано, що Росія «не веде на своїй території незвичайну військову діяльність», і тому положення Віденського документа не можуть застосовуватися. Запит України названий відволіканням уваги «від підготовки силового вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту» (так Кремль називає війну на Донбасі, участь у якій російських сил неодноразово підтверджували Україна і Захід).

Влада України неодноразово наголошувала, що ніяких силових операцій на Донбасі і будь-де не планується.

Західні розвідки попереджали, що Кремль може вдатися до провокації для виправдання можливого нового вторгнення в Україну.

Віденський документ був ухвалений у 2011 році Організацією з безпеки та співробітництва в Європі. Він передбачає, що сторони обмінюватимуться інформацією про розташування частини своїх військових формувань, про збільшення їхньої чисельності та цілі й завдання їх додаткового розгортання.

Ввечері 11 лютого Україна заявила, що запросила в Росії інформацію щодо військової активності біля кордону та в окупованому Криму. Кремль це повідомлення не коментував.

13 лютого стало відомо, що аналогічний запит до Мінська надіслали країни Балтії. Зустріч щодо цього запиту призначена на понеділок, – йдеться у повідомленні в твіттер-акаунті головування Польщі в ОБСЄ.

Якщо Росія погодиться брати участь у зустрічі, вести її також буде Польща. За підсумками засідання державам можуть рекомендувати вжити заходів для стабілізації прикордонної ситуації і припинення військової активності, що викликала занепокоєння.

Київ неодноразово повідомляв про значне посилення військового угруповання Росії на кордоні двох країн. Країни Заходу заявляють, що Москва готується до масштабної війни з Україною. Кремль це заперечує, а переміщення військ називає своєю внутрішньою справою.

13 лютого президент України Володимир Зеленський понад годину розмовляв із президентом США Джо Байденом щодо ситуації на кордоні з Росією. У повідомленні Білого дому йдеться про те, що лідери погодилися у необхідності продовжувати переговори і стримування щодо Москви. Володимир Зеленський запросив Джо Байдена приїхати до Києва.