Лех Валенса заявив про намір їхати «захищати Київ»

Колишній президент Польщі Лех Валенса заявив про свою готовність захищати Україну перед обличчям російської загрози.

«Повідомляю про готовність негайно виїхати до Києва з метою солідарного захисту», – написав Лех Валенса у фейсбуці, додавши при цьому, що вже зробив перші кроки на цьому шляху, зокрема, повідомив про свою готовність послу України в Польщі.

За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, залишити країну з міркувань безпеки на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.