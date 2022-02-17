Донбасс. Главное за день: Обстрелы по всей линии разграничения, неизвестные в Краматорске сообщили о «минировании» всех школ

Коротко о главных событиях 17 февраля, которые важны для украинского востока

Ситуация на фронте

Станица Луганская

По данным штаба операции объединенных сил российские гибридные силы выпустили по населенному пункту 32 снаряда​. Один из снарядов попал в здание детского сада. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта без электроснабжения. По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детского сада получили контузии. Дети не пострадали.

Врубовка, Попаснянский район

Повреждено здание местной общеобразовательной школы, где находились ученики и преподаватели. Никто не пострадал. Кроме этого, от обстрела был поврежден газопровод – без газоснабжения осталось 70 квартир и около 100 частных домов.

Марьинка, Донецкая область

В ходе обстрела ранена местная жительница 1957 г.р. По данным руководителя гуманитарной миссии «Пролиска» Евгения Каплина. Каретой скорой помощи женщину доставили в больницу в Курахово. На момент обстрела женщина находилась на автобусной остановке. По предварительной информации, один из снарядов упал в центре города вблизи автобусной остановки, недалеко от Марьинской школы № 2, на расстоянии менее 100 метров от офиса гуманитарной миссии.

В целом, по состоянию на 16:00 российские гибридные формирования 39 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Двое украинских военных и двое мирных жителей в ходе обстрелов получили ранения. Обстрелы фиксировали из «тяжелого» вооружения по всей линии разграничения. В частности обстрелы фиксировали в районе Новотошковского, Водяного, Луганского, Старогнатовки, Станицы Луганской, Старого Айдара, Марьинки, Майорска, Светлодарска, Троицкого, Попасной, Авдеевки, Песок, Гольмосвского и других.

Группировки «Л/ДНР» обвинили ВСУ в обстрелах окрестностей Золотого-5, сёл Сокольники, Веселенькое, Нижнее Лозовое, Лозовое, Раевка, пгт. Донецкий, поселка шахты «Трудовская» и Петровского района Донецка.

Жители окрестностей Донецка заявляют, что с утра слышали работу тяжелой артиллерии

Утром 17 февраля в северо-западных окрестностях Донецка, в Куйбышевском, Киевском и Петровском районе города была слышна работа тяжелой артиллерии, рассказали проекту Радио Донбасс.Реалии жители этих районов. Так из Куйбышевского района, примыкающего к Донецкому аэропорту, сообщали о мощной артиллерийской канонаде, начиная с 9 утра по Киевскому времени. В Петровском районе звуки работы артиллерии были слышны слабее, но тоже ощущались. Другой житель Куйбышевского района предположил, что огонь велся из района, называемого «Площадка» – на северо-западной окраине города.

Украина готова к любому формату переговоров с Россией – Зеленский

По словам президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на публичные заявления, российская сторона не демонстрирует готовность к реальному разговору. Зеленский отметил, что Украина подавала официальные запросы и пыталась связаться с президентом РФ Владимиром Путиным, когда выросли риски эскалации на украинских границах из-за концентрации российских войск. Между тем, представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва неоднократно получала от Киева сигналы с предложением встречи на самом высоком уровне, но эти запросы остались «непонятными».

Россия пытается создать повод для нападения на Украину – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен попытками России создать повод для вооруженного нападения на Украину. Об этом пишет «Европейская правда». Генсек Альянса также сообщил, что «пока не видит значительного отвода» сил России.

Анатолия Архипова незаконно удерживают в Макеевской колонии №32 ​– омбудсман

Мужчина был задержан 16 октября 2017 года, когда возвращался из Донецка. По данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой представители группировки «ДНР» подбросили взрывчатку в машину Анатолия во время прохождения контроля на КПВВ «Александровка». Три года Анатолий провел в СИЗО г. Донецка. В 2020 году «верховный суд ДНР» приговорил его к 16 годам лишения свободы за «шпионаж, незаконное хранение, контрабанду оружия и подготовку террористического акта». Также по данным омбудсмана, у Анатолия проблемы с сердцем и желудком. В незаконном заключении перенес микроинсульт. Медицинскую помощь Архипову не предоставляют. Людмила Денисова областилась в ОБСЕ и Красный Кресть с просьбой способствовать освобождению Анатолия Архипова.

Неизвестные сообщили о «минировании» всех учебных заведений Краматорска

Об этом сообщила пресс-служба городского совета. Все работники и ученики, которые находились в школах, были эвакуированы, после чего специалисты обследовали каждое помещение. Факт заминирования не подтвердился.

COVID-19 в регионе

33 330 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1707 человек заболели ковидом, 16 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 826 новых случаев заражений. 4 – летальных. В отдельных районах Луганской области по данным так называемого «минздрава ЛНР» за сутки 219 человек заболели ковидом. 4 человека умерли от осложнений болезни. В ОРДО 1821 заболевший и 23 умерших.

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