Російські війська накопичують запаси крові біля кордонів України – очільник Пентагону

Росія накопичує запаси крові та продовжує повільно перекидати війська ближче до кордонів України, заявив 17 лютого міністр оборони США Ллойд Остін.

«Ми бачимо, як вони запасаються кров’ю. Нещодавно я сам був солдатом. Я не з чуток знаю, що такі речі не роблять без причини. Ви, звичайно, не робите це, якщо збираєтесь узяти речі та йти додому», – цитує очільника Пентагону агенція Reuters.

Також про те, що Росія шукає привід для вторгнення, заявила цього дня голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко.

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Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.

Президент України Володимир Зеленський під час перебування в Маріуполі наголосив, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.

Загроза російського вторгнення до України найближчим часом дуже висока, заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден, відповідаючи на запитання журналістів 17 лютого.

За даними Байдена, Росія не відвела «жодного підрозділу» від кордонів України.

«У нас є причини вірити, що вони причетні до операції «під чужим прапором», щоб мати привід для вторгнення. Всі ознаки, які в нас є, вказують на те, що вони готуються до вторгнення і нападу на Україну… На мою думку, це станеться в найближчі кілька днів», – сказав президент США.

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Він сказав, що отримав від президента Росії Володимира Путіна відповідь на свого листа, але ще не ознайомився з ним, щоб прокоментувати. Водночас Байден висловив думку, що дипломатичний вихід із ситуації досі можливий.