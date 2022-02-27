Голова Єврокомісії: Україна має вступити до ЄС 

Україна має вступити до Європейського союзу, заявила в інтерв’ю Euronews президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Про це вона сказала, відповідаючи на питання про масові акції солідарності, які пройшли по всій Європі на підтримку України, в яку в четвер вранці вторглися російські війська Володимира Путіна.

«Згодом Україна має вступити до ЄС, ця країна – одна з нас, і ми хочемо бачити її у європейській сім'ї», - сказала фон дер Ляйєн.

При цьому вона нагадала, що Україна уже бере участь у деяких європейських процесах, наприклад, в інтеграції внутрішнього ринку в єдиний ринок ЄС, а також в енергетиці.

У цій країні поділяють наші цінності, там боронять наші принципи

В інтерв’ю фон дер Ляйєн підкреслила безпрецедентну співпрацю та згуртованість усіх демократичних країн - Великобританії, Канади, Японії, Південної Кореї, Австралії та інших.

«Це показує: ми разом постаємо на захист демократії в Європі. Важливо, щоб ми захищали наш мирний порядок, порядок на основі правил. Ми маємо чітко заявити: Євросоюз не потерпить на європейській землі зневажання наших цінностей», - заявила вона.

Президентка Європейської комісії відзначила і послідовні дії Союзу у питаннях допомоги українським біженцям, постачання військової техніки та фінансової підтримки Києва.

«У цій країні поділяють наші цінності, там боронять наші принципи. Українці хочуть жити у мирній демократії, а Росія нападає на неї. Тому Україна заслуговує на нашу повну солідарність, і вона її побачить», - резюмувала Фон дер Ляйєн.

В інтерв’ю вона вказала і на важливість української готовності до мирних переговорів з Росією, хоча довіру до президента РФ Володимира Путіна була названа підірваною.

Нагадаємо, переважна більшість українців у разі проведення референдуму підтримала б і вступ України до ЄС, і до НАТО, свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології.

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд в серпні 2021 року висловила думку, що Україні потрібно 20 років, щоб бути готовою до членства в Європейському союзі.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель у вересні минулого року заявив у інтерв’ю Радіо Свобода, що наближенню до європейської перспективи сприяє просування необхідних реформ та зближення України та Євросоюзу.

21 грудня 2021 року президент України Володимир Зеленський заявив: «Ми не можемо прийняти тезу про вступ до ЄС через 30 років і до НАТО «колись там».

На другий день російського вторгнення, 26 лютого, Зеленський у розмові з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем наголосив, що настав вирішальний момент, щоб ухвалити рішення про членство України в ЄС.