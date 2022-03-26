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Рішення щодо комендантської години в Києві та області переглянули

Оголошеної раніше півторадобової комендантської години в Києві та області з вечора суботи до ранку понеділка не буде, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Нова інформація від військового командування. Комендантська година в Києві та області завтра вдень запроваджуватися не буде. І час комендантської години залишиться в звичайному режимі – з 20:00 до 7:00. Вдень у неділю столицею та в області пересуватися буде можна», – повідомив Кличко у Telegram.

Раніше столична влада попереджала про посилену комендантську годину – чому вирішили переглянути рішення, не повідомляється.

Раніше сьогодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва «з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки, порушення системи державного та військового управління».

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