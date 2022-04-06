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Число біженців з України до Польщі перевищило 2,5 млн – прикордонники

Із 24 лютого з Польщі в Україну виїхало 485 тисяч людей

З початку повномасштабної війни РФ проти України до Польщі прибуло понад 2,5 мільйона біженців з України, повідомляє польська прикордонна служба.

«5 квітня було зареєстровано 21 тисячу мандрівників, що на 13% більше, ніж напередодні (18,5 тис). Сьогодні до 07:00 в’їхало 4700 із збільшенням на 23%», – йдеться в повідомленні.

Водночас, із 24 лютого з Польщі в Україну виїхало 485 тисяч людей.

За даними українських прикордонників, з України минулої доби вибули понад 32 тисячі людей. Понад 20 тисяч з них перетнули кордон через українсько-польську ділянку, решта – до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. Наразі на усіх напрямках черги пішоходів і транспортних засобів відсутні.

Українсько-польський кордон: Історії українських біженців (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Українсько-польський кордон: Історії українських біженців (фотогалерея)

За п’ять тижнів війни, за даними ООН, Україну покинули чотири мільйони біженців. Разом із сім’ями, наодинці, з тваринами. Радіо Свобода задокументувало обличчя людей, які тікають від війни одразу після перетину українсько-польського кордону на пункті пропуску «Шегині-Медика».
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