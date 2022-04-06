Число біженців з України до Польщі перевищило 2,5 млн – прикордонники

З початку повномасштабної війни РФ проти України до Польщі прибуло понад 2,5 мільйона біженців з України, повідомляє польська прикордонна служба.

«5 квітня було зареєстровано 21 тисячу мандрівників, що на 13% більше, ніж напередодні (18,5 тис). Сьогодні до 07:00 в’їхало 4700 із збільшенням на 23%», – йдеться в повідомленні.

Водночас, із 24 лютого з Польщі в Україну виїхало 485 тисяч людей.

За даними українських прикордонників, з України минулої доби вибули понад 32 тисячі людей. Понад 20 тисяч з них перетнули кордон через українсько-польську ділянку, решта – до Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. Наразі на усіх напрямках черги пішоходів і транспортних засобів відсутні.