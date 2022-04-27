ЗСУ нанесли удар по позиціях військ РФ на острові Зміїний – ОК «Південь»

Українські військові нанесли удар по позиціях військ РФ на острові Зміїному, повідомляє оперативне командування «Південь».



«В Чорноморській операційній зоні нашими силами нанесено ураження по ворожих позиціях на острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу «Стріла-10», втрати рашистів уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Російське корабельне угруповання флоту «переформатовано в бік зменшення», додають в ОК «Південь».

За даними ОК, загальні втрати РФ за добу складають 16 військових, танк і чотири одиниці автомобільної техніки, 2 з них броньовані.

На початку масштабного військового вторгнення російські війська атакували український острів Зміїний. Він був захоплений російськими військами.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 26 квітня Росія у повномасштабній війні проти України втратила, серед іншого, 149 РСЗВ та 1643 одиниці автомобільної техніки.

Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє. 25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге від початку вторгнення оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії могли на той час сягати 30–40 тисяч людей.