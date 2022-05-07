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Втрати живою силою Росії на війні в Україні перевищили 25 тисяч – Генштаб ЗСУ

Найбільші втрати військ РФ минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному районі

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію про втрати російських військ за попередню добу.

Зокрема, йдеться про втрату 25,1 тисяч військових, з них близько 200 людей – за попередню добу.

Штаб наводить такі дані про знищену російську техніку з 24 лютого:

  • 1122 танки
  • 2713 бойових броньованих машин
  • 509 артилерійських систем
  • 172 реактивні системи залпового вогню
  • 84 засоби ППО
  • 199 літаків
  • 155 гелікоптерів
  • 1934 одиниці автомобільної техніки
  • 11 кораблів /катерів
  • 341 БПЛА оперативно-тактичного рівня
  • 38 одиниць спеціальної техніки
  • 90 крилатих ракет

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися у Слобожанському операційному районі», – зазначають у штабі.

Командування також вказує, що дані про втрати російських військ уточнюються.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті на той час від 7 до 15 тисяч російських військових.

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