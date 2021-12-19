«Малоймовірно, що хтось відправить війська в Україну, щоб кинути виклик Росії» – міністр оборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав «малоймовірним» те, що Захід у разі масштабного вторгнення Росії допоможе Україні військами.

«Це факт, що Україна не є членом НАТО, тому малоймовірно, що хтось відправить війська в Україну, щоб кинути виклик Росії… Ми не повинні обманювати людей щодо цього», – сказав Воллес в інтерв’ю Spectator TV, опублікованому 18 грудня.

Раніше Воллес неоднозначно висловлювався щодо можливого військового втручання, заявляючи лише, що Британія може використати «обороноздатність» проти Москви.

Два тижні тому президент США Джо Байден заявив, що відправлення американських військ на захист України «не розглядається».

Байден додав, що під час розмови з президентом Росії Володимиром Путіним попередив його: якщо Росія розпочне нові військові дії проти України – що, за попередженнями американської розвідки, може бути можливим уже найближчими тижнями – Сполучені Штати та союзники запровадять санкції, «яких він ніколи не бачив».

Вашингтон також повідомив про плани постачати Україні більше озброєння, включно з протитанковими ракетами Javelin, та іншу техніку.