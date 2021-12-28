Транзитом через Польщу із Білорусі у 2021 році в Німеччину потрапили понад 11 тисяч мігрантів

Понад 11 тисяч нелегальних мігрантів потрапили до Німеччини цього року після транзиту через Польщу з Білорусі, повідомила німецька поліція 27 грудня.

За даними німецьких правоохоронців, усього зафіксовано 11 162 незаконні в’їзди, «пов’язані з Білоруссю», причому понад 95% цих випадків припали на період з серпня по листопад.

Поліція повідомила, що спостерігається тенденція до зниження незаконного перетину кордону: 470 випадків у грудні порівняно з понад 8000 у жовтні та листопаді.

Відповідно до німецького законодавства, мігрантам, які подають заяву про надання притулку, дозволяється залишатися в країні до розгляду їхньої заяви про захист.

Зниження кількості переходів мігрантів у грудні може відображати зміну політики в Білорусі після того, як режим Олександра Лукашенка потрапив під п’ятий пакет санкцій ЄС, який також чинив тиск на треті країни, щоб вони зупинили потоки мігрантів.

ЄС звинувачує білоруський режим Лукашенко в тому, що він спрямовує переважно близькосхідних мігрантів до кордонів Польщі та інших членів ЄС Латвії та Литви в рамках «гібридної атаки» у відповідь на санкції Заходу. Лукашенко будь-які зумисні дії заперечує.

Білоруська влада очистила імпровізовані табори мігрантів на кордоні та перевезла близько 2000 людей до притулку. Кілька тисяч іракців також повернулися додому рейсами для репатріації.

Польща також вжила заходів у відповідь на міграційну, зокрема побудувала огорожу з колючого дроту та зібрала тисячі солдатів біля свого 400-кілометрового кордону з Білоруссю.