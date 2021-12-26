У Лівії на берег винесло тіла 27 мігрантів – Червоний Півмісяць

Тіла 27 мігрантів, які прямували до Європи і потонули, намагаючись перетнути Середземне море, винесло на берег у західній Лівії, повідомляє Червоний Півмісяць 26 грудня.

Тіла виявили ввечері 25 грудня в двох окремих місцях у прибережному місті Хомс, повідомила організація. Ще трьох мігрантів врятували, а інших – продовжують шукати.

Загиблі мігранти, ймовірно, потонули під час нещодавніх аварій суден біля Лівії. Північноафриканська країна, охоплена десятиліттям конфліктів і беззаконня, є головним транзитним пунктом для мігрантів, які втікають від бідності і громадянської війни в Африці та на Близькому Сході, шукаючи кращих можливостей у Європі.

Контрабандисти перевозять мігрантів у погано обладнаних і часто переповнених гумових човнах.

Близько 1500 мігрантів потонули в результаті численних аварій на центральному Середземноморському маршруті цього року, свідчать дані міграційного агентства ООН.