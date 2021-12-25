Щонайменше 16 мігрантів загинули в Егейському морі

Щонайменше 16 людей загинули, коли в Егейському морі перекинувся човен з мігрантами. Трагедія сталася 24 грудня у грецьких водах.

Берегова охорона повідомила, що 62 людини були врятовані після того, як човен перекинувся приблизно за 8 кілометрів від острова Парос. Уцілілі розповіли береговій охороні, що на судні було близько 80 осіб.

Влада повідомила, що рятувальники проводили пошукову операцію упродовж ночі. Оновлених даних про результати наразі немає.

23 грудня 11 людей загинули, 90 вижили після того, як у скелястий острівець за 200 кілометрів на південь від Афін врізався човен з мігрантами. Люди, які вижили, кілька годин провели на острові. Крім того, човен з мігрантами затонув біля острова Фолегандрос, загинули щонайменше 3 людини, ще 13 були врятовані. Ті, що вижили, повідомили, що щонайменше 17 людей зникли безвісти.

Греція є одним з основних шляхів до Європейського союзу для мігрантів і біженців, які рятуються від конфліктів та бідності в Африці, Азії та на Близькому Сході.

За оцінками ООН, понад 2500 людей загинули або зникли безвісти в морі, намагаючись дістатися до Європи з січня по листопад цього року.