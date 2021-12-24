Місяць операції «Полісся» – ДПСУ прозвітувала про заходи безпеки на кордоні з Білоруссю

У п’ятницю, 24 грудня, минає місяць, відколи на кордоні з Білоруссю триває операція силовиків «Полісся», відзначила Державна прикордонна служба України.

«Спільна спеціальна прикордонна операція «Полісся» триває місяць. Вона координується Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ, СБУ, ДСНС, іншими задіяними резервами і проходить у межах п’яти областей, що межують з Білоруссю. Головним завданням операції є гарантування безпеки у прикордонних районах та безпосередньо на кордоні України з Білоруссю, зокрема, нарощення спроможностей для оперативного реагування на спроби масового порушення держрубежу мігрантами», – йдеться в повідомленні.

Як відзвітували в ДПСУ, у прикордонних районах розміщені резерви силовиків – на випадок різкої зміни ситуації відпрацьована можливість оперативного прибуття на будь-яку ділянку кордону протягом 30-60 хвилин. Для цього передбачене використання вертольотів, автомобільної та спеціальної техніки, кажуть прикордонники.

«Під час проведення операції не зафіксовано жодного порушення українсько-білоруського кордону поза пунктами пропуску. У пунктах пропуску зафіксовано лише одну спробу в’їзду в Україну 15 іноземців з Близького Сходу, які не змогли підтвердити мету прибуття у нашу країну. Також були зафіксовані спроби ворожої пропаганди скомпрометувати заходи, які проводяться у рамках операції «Полісся». Зокрема було кілька спроб ширити фейкову інформацію про нібито затримання та розстріл груп нелегалів українськими військовими. Ця інформація була оперативно виявлена та спростована», – повідомили у Держприкордонслужбі.

Спеціальна прикордонна операція «Полісся» почалася 24 листопада.

Нині Україна постала перед низкою викликів щодо безпеки своїх кордонів у звʼязку з військовою присутністю Росії біля кордонів з одного боку, і міграційною кризою на кордонах сусідніх Польщі та Білорусі – з іншого.