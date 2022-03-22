Росіян зобовʼязали ставити на облік безпілотники – крім найменших

У Росії мінімальну масу безпілотників, які підлягають обліку, знизили з 250 до 150 грамів. Відповідну постанову підписав премʼєр-міністр Росії Михайло Мішустін.

Зміни внесені до правил обліку безпілотних літальних апаратів максимальною злітною масою до 30 кілограмів, ввезених до РФ чи вироблених на території країни. Документ затверджено 19 березня.

Згідно з постановою, власники дронів, які підпадають під вимоги, зобовʼязані протягом 60 днів надіслати повідомлення Федеральному агентству повітряного транспорту.